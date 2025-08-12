Nepraleiskite: laukia gausiausias šiltojo sezono meteorų lietus

Perseidų aktyvumas tęsiasi nuo liepos vidurio ir dar bus matomas dar kelias savaites, tačiau būtent šią naktį jis pasieks savo piką.
Perseidų meteorų lietus yra viena garsiausių meteorų liūčių, nes ji yra intensyviausia šiltuoju metų laiku (geminidai ir kvadrantidai šiek tiek gausesni, bet jų šou vyksta gruodį ir sausį, kas apsunkina stebėjimą vien tuo, kad būti tuo metu lauke jau būna šalta).
Perseidai pasirodo kasmet, kai Žemė įskrieja į kosminėmis dulkelėmis ir šiukšlelėmis nusėtą kometos 109P/Swift-Tuttle taką. „Krintančias žvaigždes“ sukelia meteoroidai. Kai šios mažos dalelės patenka į Žemės atmosferą, jos įkaista ir išgaruoja, išskirdamos energiją, matomą kaip šviesos ruožai naktiniame danguje.
Šie greiti ir ryškūs meteorai danguje dažnai palieka ilgą pėdsaką. Kartais dangaus stebėtojai gali pamatyti net nedidelius ugnies kamuolius arba didesnius ir ryškesnius šviesos blyksnius.
Perseidai juda 60 km per sekundę greičiu, o per patį piką paprastai kiekvieną valandą jų matoma nuo 50 iki 75, tačiau šiemet dylanti pilnatis kiek užgoš meteorų šou ir prigesins silpnesnius meteorų blyksnius – todėl matysime tik pačius ryškiausius. Bendras matomų meteorų skaičius sumažės iki maždaug 25 per valandą.
Geriausias metas stebėti meteorų lietų – prieš aušrą, žvelgiant į Persėjo žvaigždyno pusė. Specialistai rekomenduoja rinktis kuo tamsesnę vietą toli nuo miesto šviesų ir vengti dirbtinės šviesos, kad akys galėtų prisitaikyti prie tamsos.
Parengta pagal „Live Science“ ir Space.com.