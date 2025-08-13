Nauja „Ariane 6“ raketa iškėlė į kosmosą meteorologinį palydovą

Raketa gabeno daugiau kaip keturias tonas sveriantį meteorologinį palydovą, leisiantį pateikti tikslesnes orų prognozes.
Palydovas „MetOp-SG-A1“ skries aplink Žemę poliarinėje orbitoje. Pasak ekspertų, kartu su kitais palydovais jis „pagerins orų prognozes Europoje ir visame pasaulyje iki dešimties dienų į priekį“.
Atitinkama programa truks 24 metus.
Palydovai naudos labai modernias daugiaspektres kameras „METimage“, kurių kūrimą ir gamybą koordinavo Vokietijos kosmoso agentūra.
„METimage“ labai tiksliai matuos debesuotumą, vandens garus ir aerozolius, žemės ir vandenynų paviršiaus temperatūrą, taip pat ledo dangą, augmeniją bei gaisrus“, – teigiama agentūros portale.
Po pirmojo skrydžio 2024 m. liepą „Ariane 6“ kovo pradžioje pakilo į savo pirmąjį komercinį skrydį, o dabar ir į antrąjį. Turėdama naują nešančiąją raketą, Europa nori kosmoso srityje būti mažiau priklausoma nuo JAV ir Rusijos.
Pirmtakė raketa „Ariane 5“ buvo naudojama 27 metus. Paskutinį kartą ji kilo 2023 m. birželį.