Saulėje užfiksavo itin retą vaizdą

Nors šie Saulės reiškiniai nėra susiję, abu jie yra Saulės nematomo magnetinio lauko sutrikimų rezultatas, kai dalis plazmos susiformuoja į tornadą, o kita dalis išsiveržia toli į kosmosą – pastarasis dalykas vadindamas protubernatu.
Rumunijos kosmoso mokslų instituto mokslininkas Maximilianas Teodorescu užfiksavo abu reiškinius, įvykusius tuo pačiu metu trečiadienį (rugpjūčio 20 d.). Jo paties teigimu, didelis saulės tornadas yra gana retas reiškinys ir jis niekada nematė, kad jis susidarytų tuo pačiu metu kaip protuberantas.
Spaceweather.com pranešė, kad šią savaitę astronomai visame pasaulyje stebėjo tornadą Saulės paviršiuje, o pirmosios nuotraukos pasirodė sekmadienį (rugpjūčio 17 d.). Saulės tornadai atrodo kaip tornadai Žemėje, tačiau šie du reiškiniai turi mažai bendro – o ypač kalbant apie dydį.
„[Saulės tornadas yra] apie 130 000 kilometrų aukščio, – aiškina M. Teodorescu. – Iš esmės tai yra dešimtadalis Saulės skersmens.“
Norint tai įsivaizduoti, Žemė yra apie 12 756 kilometrų pločio, taigi šis tornadas yra šiek tiek aukštesnis nei 10 vienas ant kito sustatytų Žemių. Saulės tornadai paprastai yra apie 25 000–100 000 kilometrų aukščio – taigi, šis yra milžiniškas.
Tyrėjas apskaičiavo, kad išsiveržęs protuberantas buvo apie 200 000 kilometrų pločio. Tai maždaug panašaus dydžio kaip liepos mėnesį stebėta milžiniškas saulės protuberantas, kurio plotis buvo daugiau nei 165 000 kilometrų ir kuris buvo praminta „Pabaisa“.
M. Teodorescu pirmą kartą saulės tornadą pamatė pirmadienį (rugpjūčio 18 d.) Global Oscillation Network Group (GONG) interneto svetainėje. GONG, kurią valdo Nacionalinė saulės observatorija, turi šešis identiškus Saulės teleskopus, kurie beveik realiuoju laiku stebi Saulę iš įvairių pasaulio šalių, leidžiant mėgėjams ir profesionalams būti informuotiems apie mūsų žvaigždės aktyvumą.
Mokslininko žmona ir kolegė iš Kosmoso mokslų instituto Eliza Teodorescu padėjo jam suderinti teleskopo regos lauką su tornadu, kad jis galėtų užfiksuoti šio reiškinio vaizdus. Tada atsirado protuberantas, suteikęs mokslininkui galimybę užfiksuoti abu šiuos reiškinius tuo pačiu metu.
Žemės tornadai susidaro dėl stiprių vėjų ir juda, o Saulės tornadai susidaro iš jonizuoto dujų (plazmos), kurios būna tarsi įsišaknijusios vietoje.
Protuberantai yra prijungę prie matomojo Saulės paviršiaus (fotosferos) ir tęsiasi į žvaigždės išorinę atmosferą, Protuberantas atsiranda, kai magnetinis laukas, laikantis plazmą, tampa nestabilus ir išsiveržia į išorę. (Pernai balandžio 8 d. per pilnutinį Saulės užtemimą sėkmingi dangaus stebėtojai turėjo progą realiu laiku pamatyti išsiveržiantį protuberantą.
Daugeliu atvejų iš protuberanto išsiskirianti plazma skrieja į kosmosą kaip vainiko masės išmetimas (CME). Šio tipo Saulės audra gali susidurti su Žemės magnetiniu lauku ir sukelti polių pašvaistes, taip pat sutrikdyti mūsų palydovų ir ryšių sistemų veiklą, rašo „Live Science“.