Šiąnakt patekės „juodasis mėnulis“ – štai ką tai reiškia

Kas yra „juodasis mėnulis“
Jaunatis – tai Mėnulio fazė, kai jis yra tarp Žemės ir Saulės, tad iš mūsų planetos Mėnulio šviesa beveik nematoma, ir dangus atrodo tamsiausias. Tačiau kodėl artėjanti jaunatis vadinama „juoduoju mėnuliu“?
Juodasis mėnulis yra Mėlynosios pilnaties priešingybė – tačiau yra toks pat retas. Kaip ir Mėlynosios pilnaties atveju, yra du juodojo mėnulio tipai.
Mėnesinis juodasis mėnulis
Jaunatis gali būti vadinama juoduoju mėnuliu, jei tai yra antroji jaunatis per vieną kalendorinį mėnesį. Tokia rūšis – mėnesinis „juodasis mėnulis“ – pasitaiko maždaug kartą per 29 mėnesius, teigia „Time and Date“. Kitas mėnesinis „juodasis mėnulis“ turėtų įvykti tik po dvejų metų – 2027 m. rugpjūčio 31 d.
Sezoninis juodasis mėnulis
Astronomai taip pat naudoja terminą „juodasis mėnulis“, kai kalba apie trečią jaunatį per sezoną, kurio metu įvyksta keturios jaunatys.
Paprastai per astronominį sezoną (t. y. laikotarpį nuo saulėgrįžos iki lygiadienio) įvyksta trys jaunaties fazės. Tačiau kartais sezono metu pasitaiko ketvirta jaunatis – tada trečioji vadinama sezoniniu juoduoju mėnuliu ir būtent tai įvyks būtent šį savaitgalį. Tokio tipo jaunatis pasitaiko maždaug kartą per 33 mėnesius, todėl ji yra šiek tiek retesnė už mėnesinį juodąjį mėnulį.
Tokia jaunatis vyksta tada, kai pirmoji jaunatis pasirodo netrukus po saulėgrįžos arba lygiadienio.
Dabartinis sezonas – vasara Šiaurės pusrutulyje ir žiema Pietų pusrutulyje – prasidėjo birželio 20 arba 21 d. (priklausomai nuo laiko juostos) ir baigsis rugsėjo 22 d. lygiadieniu. Per šį laikotarpį jaunatis jau įvyko birželio 25 d. ir liepos 24 d., ir dar laukia rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 21 d.
Puiki naktis žvaigždžių stebėtojams
Ši jaunatis suteikia puikią progą žvaigždžių stebėtojams: tamsi naktis idealiai tinka mėgautis vasaros žvaigždėmis – ypač dėl to, kad kaip tik tuo metu Paukščių Takas iš Šiaurės pusrutulio matomas geriausiai, rašo „Live Science“.