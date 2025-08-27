Marse užfiksavo keistą dalyką – primena kai ką labai žemiško

2025 m. rugpjūčio 5 d. marsaeigio prietaisu Mastcam-Z užfiksuota uoliena pasižymi smailia viršūne ir netolygia tekstūra, primenančia prieš šimtmečius nukaltus šarvus.
Žemėje panašios tekstūros gali susidaryti dėl cheminio atmosferos poveikio, mineralų nusėdimo ar net vulkaninių procesų. Panašią uolieną „Perseverance“ rado ir 2025 m. kovą.
Būtent ši tekstūra suintrigavo mokslininkus.
„Ši uoliena išsiskiria ne tiek dėl savo šalmo formos, kiek dėl to, kad ji sudaryta beveik vien iš mažų ruliukų“, – portalui Space.com sakė NASA Reaktyvinių variklių laboratorijos „Perseverance“ komandos atstovas Davidas Agle.
Mokslininkai mano, kad šie maži rutuliukai, pastebėti kai kuriose Marso uolienose, susiformavo, kai požeminis vanduo prasiskverbė pro mažyčius nuosėdinių uolienų tarpelius.
Tačiau jie nėra tikri, ar visos iki šiol aptiktos tokios tekstūros uolienos susiformavo tokiu būdu. „Perseverance“ mokslininkų komandai teks nuodugniai išanalizuoti daugiau uolienų, kad rastų atsakymus į šią Marso geologinę paslaptį, rašo „Live Science“.
MarsasMarsaeigis Perseverancegeologija
