Sėkmingai įvykdytas bandomasis raketos „Starship“ skrydis

Technologijų milijardieriaus Elono Musko bendrovės „SpaceX“ sukurtas erdvėlaivis „Starship“ pakilo iš šiai privačiai kosmoso bendrovei priklausančio kosmodromo JAV Teksaso valstijoje, kurį laiką skrido kosmose ir maždaug po valandos nusileido Indijos vandenyne.
Šio bandomojo skrydžio metu pirmą kartą pavyko imituoti ir palydovų paleidimą.
Tai buvo „jaudinantis dešimtasis skrydžio bandymas“, – E. Muskui taip pat priklausančioje socialinių tinklų platformoje „X“ rašė „SpaceX“.
„Puikus „SpaceX“ komandos darbas!!“, – toje pačioje platformoje rašė E. Muskas.
Bandomasis skrydis, kuris pirma turėjo įvykti sekmadienį, buvo du kartus atidėtas – iš pradžių siekiant pašalinti antžeminių sistemų gedimą, paskui dėl nepalankių oro sąlygų.
Didžiausią kada nors sukurtą raketų sistemą „Starship“ sudaro dvi dalys, kurios po paleidimo atsiskiria viena nuo kitos: maždaug 70 metrų ilgio raketos nešėja „Super Heavy“ ir viršutinė pakopa, taip pat vadinama „Starship“, kurios ilgis – apie 50 metrų. Raketų sistemos paskirtis yra vykdyti pilotuojamas misijas į Mėnulį ir Marsą.
Sistema sukurta taip, kad sugrįžus į Žemę būtų galima pakartotinai panaudoti ir erdvėlaivį, ir nešimo sistemą.
JAV kosmoso agentūra NASA tikisi, kad „Starship“ padės nuskraidinti astronautus į Mėnulį, na o E. Muskas siekia, kad žmonės pasiektų Marsą.
Pirmą kartą sistema buvo išbandyta 2023 m. balandį, bet anuomet po kelių minučių sprogo. Vėlesnių bandymų metu viršutinė pakopa pasiekė kosmosą ir kontroliuojama nusileido Indijos vandenyne. Tačiau keli pastarieji bandomieji skrydžiai lūkesčių nepateisino.
Elonas Muskas JAV SpaceX
