NASA įspėja: link Žemės artėja autobuso dydžio asteroidas

2025 QV5 apskrieja aplink Saulę kas 359,4 dienos ir juda unikalia trajektorija, kuri jį priartina ir prie Žemės, ir prie Veneros.
Nepaisant to, kad asteroidas praskries gana arti Žemės, NASA Reaktyvinių variklių laboratorijos (JPL) ekspertai ramina visuomenę, kad tiesioginės grėsmės nėra. Asteroidas klasifikuojamas kaip per mažas, kad keltų didelį pavojų, nes jis neatitinka „potencialiai pavojingų“ arti Žemės esančių objektais (angl. near-Earth Object, NEO), kriterijų.
Tikimasi, kad tuo mažai tikėtinu atveju, jei 2025 QV5 patektų į Žemės atmosferą, didžioji jo dalis sudegtų, taip užkertant kelią bet kokiam katastrofiškam susidūrimui.
Mokslininkai entuziastingai tyrinėja šį objektą, kuris per ateinantį šimtmetį kelis kartus turėtų vėl aplankyti netoli mūsų planetos.
Visgi, kitą kartą 2025 QV5 taip priartės prie Žemės tik 2125 m. rugsėjo 4 d. – praėjus visam šimtmečiui.
Parengta pagal „Newsweek“.
asteroidasŽemėJAV nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA)
Rodyti daugiau žymių