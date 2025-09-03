Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Mokslas ir ITVisata

NASA įspėja: link Žemės artėja autobuso dydžio asteroidas

2025 m. rugsėjo 3 d. 14:07
Lrytas.lt
NASA paskelbė įspėjimą dėl asteroido, žinomo kaip 2025 QV5, kuris šiandien vakare turėtų praskrieti pro Žemę. Šis kosminis svečias yra maždaug 11 metrų pločio – maždaug mažo autobuso dydžio – ir skrieja nepaprastu greičiu – daugiau nei 22 371 km per valandą. Laimei, asteroidas priartės prie mūsų planetos tik per maždaug už 805000 km – t. y. maždaug dvigubai didesniu atstumu nei Mėnulis yra nutolęs nuo Žemės.
Daugiau nuotraukų (1)
2025 QV5 apskrieja aplink Saulę kas 359,4 dienos ir juda unikalia trajektorija, kuri jį priartina ir prie Žemės, ir prie Veneros.
Nepaisant to, kad asteroidas praskries gana arti Žemės, NASA Reaktyvinių variklių laboratorijos (JPL) ekspertai ramina visuomenę, kad tiesioginės grėsmės nėra. Asteroidas klasifikuojamas kaip per mažas, kad keltų didelį pavojų, nes jis neatitinka „potencialiai pavojingų“ arti Žemės esančių objektais (angl. near-Earth Object, NEO), kriterijų.
Tikimasi, kad tuo mažai tikėtinu atveju, jei 2025 QV5 patektų į Žemės atmosferą, didžioji jo dalis sudegtų, taip užkertant kelią bet kokiam katastrofiškam susidūrimui.
Mokslininkai entuziastingai tyrinėja šį objektą, kuris per ateinantį šimtmetį kelis kartus turėtų vėl aplankyti netoli mūsų planetos.
Visgi, kitą kartą 2025 QV5 taip priartės prie Žemės tik 2125 m. rugsėjo 4 d. – praėjus visam šimtmečiui.
Parengta pagal „Newsweek“.
asteroidasŽemėJAV nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.