Astronomai: paslaptingoji tarpžvaigždinė viešnia darosi vis įspūdingesnė

3I/ATLAS yra maždaug 11 kilometrų skersmens kometa, kuri buvo pirmą kartą pastebėta liepos pradžioje ir artėja prie mūsų iš už asteroidų žiedo tarp Jupiterio ir Marso. Mokslininkai greitai suprato, kad šis supergreitas objektas nėra kilęs iš mūsų žvaigždės sistemos. Vietoj to, kometa greičiausiai buvo išmesta iš tolimos žvaigždės Paukščių Take ir dabar skrieja pro mus, keliaudama per galaktiką. Nėra aišku, kur tiksliai susiformavo kometa – bet pirminiai tyrimai rodo, kad ji greičiausiai yra daug senesnė už Saulės sistemą.
Rugpjūčio 27 d. astronomai Gemini South teleskopu Čilės Anduose užfiksavo naują detalią 3I/ATLAS nuotrauką, kurioje pirmą kartą aiškiai matoma kometos uodega. Šis ledo ir dulkių debesis yra „įpučiamas“ Saulės vėjo – iš Saulės sklindančių krūvį turinčių dalelių srauto. Uodega tik dabar pradeda atsirasti, nes užšalęs kometos apvalkalas sugeria daugiau Saulės spinduliuotės – dėl to iš ledinio paviršiaus išsiskiria daugiau dalelių. Artimiausiais mėnesiais kometai artėjant prie Saulės, uodega toliau augs ir galiausiai taps kelis kartus didesnė už pačią kometą.
Dėl to kometa atspindės ir daugiau šviesos – ir naktiniame danguje atrodys ryškesnė, tačiau plika akimi jos vis tiek nebus galima pamatyti.
Šios klasikinės kometos savybės yra dar vienas įrodymas, kad 3I/ATLAS yra natūralus objektas – o ne nežemiškas zondas, kaip kontroversiškai teigia kai kurie mokslininkai.
3I/ATLAS yra trečias – ir tikriausiai didžiausias – kada nors atrastas tarpžvaigždinis objektas. Jis seka po ankstesnių paslaptingo objekto Oumuamua pastebėjimų 2017 m. – kuris kai kurių taip pat buvo klaidingai identifikuotas kaip galimas nežemiškas erdvėlaivis – ir kometos Borisov 2019 m., kuri taip pat išsiaugino įspūdingą uodegą.
Dabartinis už Saulės sistemos ribų esantis objektas skrieja link Saulės didesniu nei 210 000 km/h greičiu ir kitą mėnesį priartės prie Marso – todėl Marso orbitoje skriejantis zondas galės geriau stebėti kometą ir jos uodegą, neseniai pranešė Space.com.
3I/ATLAS artimiausią tašką prie Saulės – perihelį – pasieks spalio 29 d. Tačiau jis bus priešingoje pusėje nuo mūsų Saulės nei Žemė, o tai reiškia, kad tuo metu kometos nematysime ir galbūt praleisime progą pamatyti jos uodegą, kai ji bus didžiausia.
Kometa arčiausiai Žemės atsiras gruodžio mėnesį, kai priartės prie mūsų planetos 275 milijonų kilometrų atstumu – maždaug 700 kartų toliau nei Žemė nuo Mėnulio – prieš pradėdama ilgą kelionę atgal iš Saulės sistemos.
Astronomai skuba kuo daugiau ištirti šį objektą per ateinančius metus – kad sužinotų daugiau apie jo kilmę ir apie tai, kaip susidaro ir vystosi skirtingos žvaigždžių sistemos. Naujausi Jameso Webbo kosminio teleskopo stebėjimai rodo, kad 3I/ATLAS, palyginti su kitomis žinomomis kometomis, turi neįprastai didelį vandens ir anglies dioksido kiekį. Papildomos kometos nuotraukos, įskaitant detalų Hubble kosminio teleskopo kadrą ir spalvingą vaizdą iš Gemini North teleskopo Havajuose, taip pat atskleidžia jos sudėtį, rašo „Live Science“.
astronomijakometaoumuamua
Rodyti daugiau žymių