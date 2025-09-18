Pro Žemę praskriejo anksčiau pavojingu laikytas dangoraižio dydžio meteoras

Anksčiau šiais metais atrastas asteroidas iš pradžių buvo prognozuojamas kaip turintis nedidelę tikimybę susidurti su mūsų planeta 2089 m., dėl to jis laikinai užėmė pirmąją vietą Europos kosmoso agentūros (ESA) susidūrimo rizikos sąraše. Tačiau po naujų stebėjimų jis nebelaikomas pavojingu.
Kosminis akmuo, pavadintas 2025 FA22, yra nuo 130 iki 290 metrų skersmens – todėl jis yra pakankamai didelis, kad susidūręs su Žeme sunaikintų didelį miestą. Jis pasiekė mažiausią atstumą nuo mūsų ketvirtadienio (rugsėjo 18 d.) paryčiais, priartėdamas prie mūsų planetos 835 000 kilometrų atstumu – tai šiek tiek daugiau nei dvigubas atstumas iki Mėnulio – ir skrido apie 38 600 km/h greičiu.
2025 FA22 buvo atrastas kovo mėnesį Havajų teleskopu „Pan-STARRS 2“. Asteroidas greitai pateko į naujienų antraštes, kai paaiškėjo, kad yra 0,01 proc. tikimybė, jog jis susidurs su Žeme, kai 2089 m. rugsėjo 23 d. vėl praskris pro ją. (Ši istorija buvo šiek tiek užgožta kito asteroido 2024 YR4, kuris, kaip buvo trumpai prognozuojama, turėjo daug didesnę tikimybę susidurti su mūsų planeta 2032 m. – maždaug tuo pačiu metu, kai buvo pirmą kartą pastebėtas 2025 FA22.
Nepaisant mažos susidūrimo tikimybės, kosmoso agentūros rimtai vertino 2025 FA22 grėsmę, ir asteroidas trumpam buvo perkeltas į pirmąją vietą ESA rizikos sąraše, kuriame stebimi visi Žemės artimi objektai, kuriems prognozuojama nulinė tikimybė susidurti su mūsų planeta.
„Tačiau aukšto prioriteto tolesni stebėjimai netrukus leido astronomams patikslinti asteroido trajektoriją ir atmesti bet kokį susidūrimo pavojų“, teigiama naujame ESA pranešime. Asteroidas 2025 FA22 gegužės mėnesį buvo visiškai pašalintas iš ESA rizikos sąrašo.
Dabar visiškai saugus 2025 FA22 praskridimą transliavo Virtual Telescope Project, kuris stebėjo objektą naudodamas teleskopą Manciano mieste, Italijoje.
Pasak „IFLScience“, artimiausiu momentu asteroidas gali pasiekti 13 ryškio laipsnį, todėl jį bus galima pamatyti naudojant paprastą teleskopą ar žiūronus. Jo buvimo vietą naktiniame danguje galima rasti pasitelkus TheSkyLive.com.
Mokslininkai atidžiai stebės asteroidą iš observatorijų visame pasaulyje, įskaitant NASA Goldstone radarinį teleskopą Barstow, Kalifornijoje, kuris gali atskleisti daugiau informacijos apie tikrąjį kosminio akmens dydį ir formą.
Tarptautinis asteroidų įspėjimo tinklas (IAWN) taip pat pasinaudoja 2025 FA22 praskridimu kaip proga išbandyti savo avarinius protokolus, vykdydamas pratybų scenarijų, pagal kurį asteroidas vis dar susidurs su Žeme 2089 m. Šis imitacinis bandymas, pavadintas 2025 FA22 IAWN kampanija, apims kuo tikslesnį asteroido charakteristikų matavimą, siekiant pasirengti hipotetinei misijai nukreipti kosminį akmenį ateityje.
„Nors 2025 FA22 nekelia jokio pavojaus, svarbu treniruoti savo gebėjimus matuoti šias savybes, nes jos daro įtaką tam, kaip asteroidas sureaguos į bet kokį bandymą nukreipti jį nuo susidūrimo su Žeme kurso“, – apie kampaniją rašė ESA atstovai.
Iš tiesų, 2089 m. 2025 FA22 nepriartės prie mūsų labai arti. Naujausi NASA skaičiavimai rodo, kad jis priartės prie Žemės tik 6 milijonų km atstumu, o tai yra daugiau nei septynis kartus toliau nei jo dabartinis praskridimas.
Tačiau 2173 m. asteroidas sugrįš ir priartės labai arti, kai pasieks mažiausią atstumą – apie 320 000 km – ir bus arčiau mūsų nei Mėnulis, rašo „Live Science“.