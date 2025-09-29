Žemės pluta atspindi Saulės kelionę Galaktikoje

Kiekvienas toks perėjimas gali turėti poveikį Žemei, nes sustiprėjusi aplinkos gravitacija gali sutrikdyti Oorto debesį – tolimiausią Saulės sistemos dalį, iš kurios kyla daugelis kometų. Tada kometų, lekiančių į centrinę sistemos dalį, srautas turėtų išaugti; kartu išaugtų ir kometų smūgių į Žemę dažnumas, o tai paveiktų planetos geologinę raidą.
Dabar mokslininkai pirmą kartą tiesiogiai palygino Žemės geologinius duomenis su neutralaus vandenilio tankio pasiskirstymu Paukščių Tako spiralinėse vijose ir aptiko aiškų ryšį tarp kosmoso procesų ir Žemės plutos evoliucijos. Tyrėjai analizavo deguonies izotopų gausos pasiskirstymą įvairaus amžiaus cirkonio kristaluose, kurie randami senovinėse magminėse uolienose.
Deguonies izotopai yra atomo atmainos su skirtingu neutronų skaičiumi branduolyje. Dažniausia atmaina yra deguonis-16, su aštuoniais protonais ir tiek pat neutronų. Deguonis-18 turi dviem neutronais daugiau. Būtent jo gausos variacijas tyrėjai ir nagrinėjo.
Jie nustatė, kad skirtingo amžiaus kristaluose deguonies-18 gausos skirstinys pasižymi skirtingu pločiu: kartais visi panašaus amžiaus kristalai turi gana panašias deguonies-18 vertes, kartais – gerokai besiskiriančias tarpusavyje. Laikotarpiai, kai deguonies-18 vertės labai skirtingos, įspūdingai tiksliai dera su laikais, kai Saulės sistema skriejo pro Paukščių Tako spiralines vijas, kurios matomos analizuojant neutralaus vandenilio stebėjimų duomenis.
Cirkonio kristalai formuojasi magmoje. Jų deguonies izotopų sudėtis rodo, kaip giliai lydėsi Žemės pluta ir kiek ji sąveikavo su paviršiaus vandeniu. Didesnė gausos įvairovė rodo didesnį magminių procesų kintamumą; šį paaiškinti gali suintensyvėję kometų smūgiai į Žemę, kaip ir tikėtina judant pro spiralinę viją.
Toks ryšys tarp Galaktikos mastelio procesų ir Žemės geologinės istorijos atskleidžia, kad astrofizikinis poveikis planetų raidai gali būti gerokai reikšmingesnis, nei manyta iki šiol. Rezultatai rodo būtinybę atsižvelgti į kosminius veiksnius tiriant Žemės ir kitų planetų geologinę raidą.
Tyrimo rezultatai publikuojami „Physical Review Research“.
