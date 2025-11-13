Geomagnetinė audra vis nerimsta – ko dar galima tikėtis

NOAA teigia per paskutines 24 valandas užfiksavusi vieną didžiausių geomagnetinio lauko indeksų – Kp 9. Tai jau reiškia paties didžiausio stiprio G5 geomagnetinę audrą, kuri klasifikuojama kaip ekstremali.
Pasak NOAA, ketvirtadienį nuo vidurnakčio iki devintos valandos ryto Lietuvos laiku geomagnetinės audros stipris sieks G4, iki 12 val. – G3, o apie 15 val. Saulės audra turėtų baigtis.
Tiesa, tikėtina, ketvirtadienio naktį, nuo 23 val. ji sugrįš – bet tik mažiausiu G1 stipriu. Kosminiai orai turėtų nurimti penktadienį apie penktą ryto.
Kaip jau Lrytas rašė anksčiau, G3 ir didesnio stiprio geomagnetinės audros gali lemti rimtesnius radijo ryšių trukdžius, elektros tinklų įtampos svyravimus, problemų gali kilti ir kosminiams palydovams, o dideliame aukštyje skrendančių lėktuvų keleiviai ir įgula gali susidurti su padidinta spinduliuotės rizika.
Poveikis žmonių sveikatai
Kaip AFP agentūrai nurodė ekspertai, patikimų tyrimų, įrodančių, jog saulės audros gali turėti įtakos žmonių sveikatai – priešingai nei klaidingi socialinių tinklų įrašai, paskelbti po to, kai 2024 m. gegužę Žemę ištiko stipri geomagnetinė audra – nėra.
Jie teigė, kad saulės pliūpsniai pirmiausia daro įtaką technologijoms, įskaitant galimus elektros tinklo, GPS signalų ir palydovų veikimo sutrikimus.
„Gegužės 10 d. gali įvykti geomagnetinė audra, kuri gali turėti įtakos žmogaus organizmui, sukelti biologinio laikrodžio sutrikimus, nerimą, širdies plakimą ir kt., – buvo rašoma 2024 m. gegužės 9 d. socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ paskelbtame pranešime kinų kalba. – Geomagnetinė audra turės įtakos žmonių miegui, sukels nuovargį ir mieguistumą dienos metu, taip pat gali sukelti nepaaiškinamą dirglumą“.
Įrašas buvo pasidalintas kartu su vaizdo įrašu, kuriame kartojamas melagingas teiginys, ir klipais, kuriuose matyti sunkiai užmiegantis žmogus.
Klaidingas teiginys plačiai paplito internete Kinijoje, sukeldamas diskusijas apie tai, ar audra sukėlė miego sutrikimus. Taip pat atsirado ir daugiau klaidingų teiginių – esą kad geomagnetinės audros gali turėti įtakos menstruaciniam ciklui, ir panašiai.
Tačiau mokslininkai teigia, kad nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos klaidingus teiginius.
Jokio poveikio
Londono universiteto koledžo kosmoso ir klimato fizikos docentas Danielis Verscharenas AFP agentūrai sakė, kad nėra įrodymų, jog geomagnetinės audros tiesiogiai veikia žmonių sveikatą.
Jis nurodė tyrimą, kuriame teigiama, kad nustatyta širdies ligų ir kosminės oro sąlygų sąsaja – galbūt dėl nedidelio jų poveikio medicinos prietaisams, pvz., širdies stimuliatoriams, – tačiau sakė, kad šie rezultatai nėra įrodyti. „Tai nėra patvirtinta ir vis dar kelia ginčų“, – sakė jis.
Mičigano universiteto (JAV) Klimato ir kosmoso mokslų ir inžinerijos katedros docentas Danas Wellingas taip pat sakė, kad jis ir jo bakalauro studijų studentai nustatė, jog tyrimai, siejantys kosminius orus su žmonių sveikata, yra prastos kokybės ir jų išvados nėra pagrįstos. „Šiuo metu nė vienas iš šių tyrimų nėra vertinamas rimtai“, – nurodė jis.
Mokslininkas pridūrė, kad kosminių orų sąlygos turi kitų padarinių – pavyzdžiui, paukščių migracijoms, elektros tinklams, radijo signalams ir palydovų veikimui.
„Jei esate kosmose arba skrendate lėktuvu virš Šiaurės ar Pietų ašigalio, padidėja spinduliuotės rizika, – sakė jis. – Tačiau kol esame ant žemės, atmosfera mus nuo to apsaugo.“
Mičigano universiteto klimato ir kosmoso mokslų bei inžinerijos mokslų asistentas Mojtaba Akhavan-Tafti paaiškino, kad geomagnetinės audros yra susijusios su paukščių migracijos sutrikimais, nes jie navigacijai naudoja Žemės magnetinį lauką. Tačiau jis sakė nežinantis „jokių tyrimų, kuriuose būtų moksliškai ištirta geomagnetinių audrų poveikis žmonių sveikatai“.
Kelių šalių valdžios institucijos taip pat atmetė internete skelbiamas prielaidas, kad Saulės aktyvumas daro poveikį žmonių sveikatai.
Kinijos valstybinė žiniasklaida CCTV citavo Kinijos nacionalinio palydovų meteorologijos centro kosminės meteorologijos direktorių Guo Jiangang, kuris teigė, kad nors kai kurie teigia, kad Saulės audros gali turėti įtakos miegui, „tai dar nėra moksliškai įrodyta“.
NASA taip pat paskelbė, kad „žalinga spinduliuotė iš Saulės pliūpsnio negali prasiskverbti per Žemės atmosferą ir fiziškai paveikti žmones ant žemės“.
JAV geologijos tarnyba taip pat nurodė, kad Žemės magnetinis laukas neturi tiesioginės įtakos žmonių sveikatai: „Geomagnetizmas taip pat gali turėti įtakos elektros technologijoms, kuriomis mes naudojamės – bet jis neturi įtakos patiems žmonėms.“