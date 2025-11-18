Sukūrė pribloškiančią nuotrauką: „žmogų, krentantį į Saulę“

Kūrybinis darbas pareikalavo „didžiulio planavimo“, socialiniame tinke „X“ nurodė A. McCarthy, pridurdamas, kad tai gali būti pirmoji tokio tipo nuotrauka.
Tai apėmė Saulės kampo, parašiutininko padėties, iššokimo aukščio, atstumo iki žemės ir teleskopo atstumo suderinimą tiksliu momentu.
Po šešių nesėkmingų bandymų suderinti pozicijas, Arizonoje gyvenantis fotografas ir jo bendradarbis, parašiutininkas ir muzikantas Gabrielis C. Brownas pagaliau sukūrė ilgia planuotą kadrą 2025 m. lapkričio 8 d., sekmadienį, 9 val. vietos laiku.
G. C. Brownas iššoko iš motorizuoto parasparnio 1070 metrų aukštyje.
„Vis dar negaliu patikėti, kad mums pavyko tai padaryti!! – rašo jis savo „Instagram“ paskyroje. – Turėjome rasti tinkamą vietą, laiką, orlaivį ir atstumą, kad nuotrauka būtų kuo aiškesnė, tuo pačiu atsižvelgdami į orlaivio sklendimo trajektoriją, kad Saulės kampas būtų optimalus ir iššokimo aukštis saugus. Tada turėjome suderinti kadrą, pasinaudodami parasparnio opozicijos efektu (ačiū pilotui @jimhamberlin), ir koordinuoti tikslią šuolio akimirką per trišalį ryšį!“
A. McCarthy yra žinomas dėl savo neįtikėtinai detalių astrofotografijų. 2022 m. jis užfiksavo milijono kilometrų ilgio vainikinės masės išmetimą, išsiveržusį iš Saulės. Bendradarbiaudamas su planetų mokslininku Connoru Matherne, jis taip pat sugebėjo užfiksuoti įvairius Mėnulio objektus jo paviršiuje tam prireikė 200 000 nuotraukų, surinktų per beveik dvejus metus.
Anksčiau šiais metais A. McCarthy užfiksavo sudėtingą saulės pliūpsnį, kai tiesiai prieš jį skriejo Tarptautinė kosminė stotis. Šiuo atveju stotis buvo 400 kilometrų virš Žemės paviršiaus – daug arčiau nei Saulė, kuri buvo beveik 150 milijonų kilometrų atstumu.
A. McCarthy savo naujausiame šedevre dar labiau padidino atstumą tarp savo objektų – jo draugas, šokantis su parašiutu, buvo tik 2 kilometrų atstumu nuo fotoaparato. Dėl šio santykinio artumo A. McCarthy turėjo tik trumpą akimirką, kad užfiksuotų G.C. Browną, skriejantį priešais Saulę.
A. McCarthy kūrybą galima sekti jo „Instagram“, „X“, „Facebook“ paskyrose ir jo asmeniniame tinklalapyje, rašo „Science Alert“.