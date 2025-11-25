Marse aptiktas nepaprastas akmuo – mokslininkų teigimu, jis ne iš šios planetos

„Perseverance“ nuo tada, kai 2021 m. pradžioje nusileido Marso Jezero krateryje, aptiko daug įvairių akmenų, įskaitant „voro kiaušinius“, „kaukolę“ ir visai neseniai – keistą vėžlio formos darinį. Kai kurie iš šių akmenų taip pat pateikė netikėtų rezultatų – pavyzdžiui, buvo aptikti keisti mazgeliai, neseniai rasti organinių medžiagų turinčiuose mėginiuose, kurie galėtų būti „aiškiausias ženklas“ apie nežemišką gyvybę Marso praeityje.
Iki šiol vienintelis dalykas, kuris buvo bendras visoms „Perseverance“ ištirtoms uoloms, buvo tai, kad jos susiformavo Marse. Tačiau rugsėjo 19 d., per 1629-ąjį marsaeigio misijos solą (Marsą dieną) klajojantis robotas tyrinėdamas Jezero vietovę, vadinamą „Vernodden“, aptiko keistai atrodantį riedulį. Neįprastas akmuo, kurio skersmuo yra apie 80 centimetrų, buvo pavadintas „Phippsaksla“ ir greičiausiai nėra kilęs iš Marso.
„Šis akmuo buvo pripažintas įdomiu objektu dėl savo išvaizdos, kuri skyrėsi nuo žemų, plokščių ir suskaidytų aplinkinių akmenų“, – teigia Purdue universiteto Planetų mokslų katedros geochemikė ir mineralogė Candice Bedford.
Rūdos analizė parodė, kad jame yra didelė geležies ir nikelio koncentracija – o tai yra neįprasta Marso uolose. Tačiau šie metalai dažnai randami meteorituose, ir tai rodo, kad ši uola susiformavo kitur Saulės sistemoje, teigia mokslininkė. Neaišku, kiek laiko jis yra Marse, bet tikėtina, kad akmuo yra milijonų – jei ne milijardų – metų senumo.
„Tai ne pirmas kartas, kai marsaeigis aptiko egzotišką akmenį Marse“, – teigia C. Bedford. Ji priduria, kad iš tiesų trys skirtingi NASA marsaeigiai – „Spirit“, „Opportunity“ ir „Curiosity“, – savo misijų metu aptiko potencialius meteoritus (iš šių marsaeigių tik „Curiosity“ vis dar aktyviai veikia). – Todėl buvo šiek tiek netikėta, kad „Perseverance“ Jezero krateryje nerado geležies ir nikelio meteoritų, ypač atsižvelgiant į tai, kad jo amžius yra panašus į Gale’o kraterio [kur šiuo metu yra „Curiosity“]“.
Nepaisant to, kad potencialus meteoritas buvo rastas maždaug prieš du mėnesius, apie šį atradimą buvo paskelbta tik dabar dėl neseniai įvykusio JAV vyriausybės uždarymo. NASA pareiškimas apie Phippsakslą buvo parašytas spalio 1 d. – tą pačią dieną, kai prasidėjo vyriausybės uždarymas – ir paskelbtas lapkričio 13 d., kitą dieną po vyriausybės atidarymo.
Marso meteoritai
Nors Marse meteoritus rasti pasitaiko retai, čia, Žemėje, mes radome daug kosminių uolų, kurios atkeliavo iš Marso.
Šie Marso meteorai buvo išmesti kitų didelių meteorų smūgių į Marsą – ir vėliau nukrito į Žemę, tūkstančius metų nudreifavę kosmose. Mokslininkai juos labai vertina, nes jie gali mums daug papasakoti apie Marso uolienas, kaip ir „Perseverance“.
2024 m. vieno tyrimo metu nustatyta, kad apie 200 į Žemę nukritusių Marso meteoritų kilo iš vos penkių skirtingų smūginių kraterių Raudonojoje planetoje.
O liepos mėnesį vienas Marso meteoritas – 24,5 kilogramų kosminė uoliena, pavadinta NWA 16788, kuri 2023 m. nukrito į Sacharos dykumą, aukcione buvo parduota už 5,3 milijono dolerių – ir tai yra naujas Marso kosminių uolienų rekordas, rašo „Live Science“.
AstrofizikaMarsasmeteoritai
Rodyti daugiau žymių