Žemę vėl talžo Saulės audra: pateikė naujausius duomenis ir prognozes

JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos Kosminių orų prognozės centras pateikia naujausius geomagnetinių orų duomenis ir prognozes.
Pirmieji gūsiai Žemę užklupo ankstų ketvirtadienio rytą, krūvį turinčios dalelės atakavo Žemės magnetinį lauką nuo 5 ryto iki 11 valandos, Lietuvos laiku.
Antrasis gūsis užklupo 14 val. ir tęsėsi iki 17 valandos.
Dar vieno gūsio laukiama naktį iš ketvirtadienio į penktadienį: jis turėtų prasidėti apie 22 valandą ketvirtadienį ir baigtis penktadienį apie 5 val. ryto.
Bet kaip minėta, visi šie gūsiai yra pakankamai silpni ir siekia tik žemiausią iš visų penkių Saulės audrų kategorijų, G1. Tai reiškia, kad krūvį turinčios dalelės neturi pastebimos ar žalingos įtakos gyvybei ant Žemės paviršiaus.
Pastaruoju metu sulaukiama daugiau Saulės audrų, nes Saulė šiuo metu yra pasiekusi savo aktyvumo piką, kuris nutinka daugmaž kas 11 metų.