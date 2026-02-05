Mokslas ir ITVisata

Žemę vėl talžo Saulės audra: pateikė naujausius duomenis ir prognozes

2026 m. vasario 5 d. 20:32
Lrytas.lt
Šios savaitės pradžioje Saulė atsuko į Žemės pusę dėmę 4336 ir per 24 valandas iš čia išsiveržė 27 pliūpsniai, kurie į Žemę pasiuntė srautą įkrautų dalelių.
Daugiau nuotraukų (2)
JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos administracijos Kosminių orų prognozės centras pateikia naujausius geomagnetinių orų duomenis ir prognozes.
Pirmieji gūsiai Žemę užklupo ankstų ketvirtadienio rytą, krūvį turinčios dalelės atakavo Žemės magnetinį lauką nuo 5 ryto iki 11 valandos, Lietuvos laiku.
Antrasis gūsis užklupo 14 val. ir tęsėsi iki 17 valandos.
Dar vieno gūsio laukiama naktį iš ketvirtadienio į penktadienį: jis turėtų prasidėti apie 22 valandą ketvirtadienį ir baigtis penktadienį apie 5 val. ryto.
Bet kaip minėta, visi šie gūsiai yra pakankamai silpni ir siekia tik žemiausią iš visų penkių Saulės audrų kategorijų, G1. Tai reiškia, kad krūvį turinčios dalelės neturi pastebimos ar žalingos įtakos gyvybei ant Žemės paviršiaus.
Pastaruoju metu sulaukiama daugiau Saulės audrų, nes Saulė šiuo metu yra pasiekusi savo aktyvumo piką, kuris nutinka daugmaž kas 11 metų.
Saulės audrageomagnetinė audra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.