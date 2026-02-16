Vasario 16-osios naktį tautiečiai danguje išvydo tai, ko dar nebuvo regėję

„Kaunas, kažkur virš Petrašiūnų, gal kažkas užfiksavote žaliai mėlyną meteoritą? Nusišvietė visas dangus porai sekundžių“, – „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ klausė vienas tautietis.
Panašų dangaus kūną matė ir kitų miestų gyventojai. Judantis žalios, melsvos šviesos spindulys buvo užfiksuotas Jonavos, Alytaus, Molėtų, Zarasų, Marijampolės, Kupiškio, Anykščių, Molėtų rajone.
Jurbarko rajone dangaus reiškinį savo kiemą filmavusioje kameroje užfiksavusi Jolanta svarstė, kad tai gali būti meteoras.
„Ryte perskaičiau postą, kad žmonės matė meteorą.
Peržiūrėjau nakties vaizdo kamerų įrašus ir aš pamačiau, kad jos tikrai užfiksavo žmonių minėta šviesulį, meteorą ar kaip kiti sakė fejerverką“, – portalui Lrytas sakė Jurbarko rajone gyvenanti Jolanta.
Vaizdo įrašu pasidalinęs Tomas Lrytas parašė, kad dangaus kūną užfiksavo kameros.
„Pasižiūrėjus FB grupėje „Oru entuziastai“ paaiškėjo, kad tai buvo užfiksuota beveik visoje Lietuvoje“ – rašė Tomas.
„Turėjo gero dydžio būti, jei matėsi visoje Lietuvoje, o toks vaizdas, kad į Kauno marias nukrito“, – rašė vienas komentatorius.
„Ko ten meteoritai krist taip pradėjo? Naujųjų išvakarėse Rokiškio rajone važiuodamas taip pat mačiau. Maniau fejerverkas koks, bet ėjo balta šviesa, kaip ugnies, pakeitė spalvą į žalią ir dingo.
Bet nušvietė viską. Ir tokia stora juosta, kad, atrodo, visai netoliese pirmąsyk tokį reginį mačiau“, – prisipažino kitas komentatorius.
meteorasdangaus kūnasastronomija
Rodyti daugiau žymių