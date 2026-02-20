Siūlo originalią idėją: tegul metalus kosmose kasa mikrobai

Visgi viena jų rūšis vystoma vis daugiau: bioišgavimas, arba mikroorganizmais paremta naudingųjų išteklių gavyba. Bakterijos ir grybai gali išgauti svarbius mineralus iš uolienų Žemėje, tad greičiausiai panašiai galėtų funkcionuoti ir mikrogravitacijos sąlygomis.
Dabar mokslininkai ištyrė, kaip įvairūs mikrobai išgauna platinos grupės elementus iš meteorito mikrogravitacijoje, Tarptautinėje kosminėje stotyje. Projekte „BioAsteroid“ panaudotos bakterijos Sphingomonas desiccabilis ir grybai Penicillium simplicissimum - siekiant nustatyti, kurie cheminiai elementai gali būti išgauti iš asteroidų, vadinamų L-chondritais, medžiagos. Asteroido medžiaga atgabenta iš Žemės kelių meteoritų pavidalu.
Šie mikrobai yra perspektyvūs išteklių gavybos įrankiai, nes jie gamina karboksilines rūgštis – anglies pagrindo molekules, kurios gali prisijungti prie mineralų ir paskatinti jų išsiskyrimą. Analogiški eksperimentai atlikti tiek TKS, tiek laboratorijoje Žemėje, mineralų išgavimas palygintas su cheminiais metodais, kurie nereikalauja gyvų organizmų.
Bakterijų poveikis nepasirodė labai stiprus, tačiau grybai labai sėkmingai išgavo paladį, platiną ir kai kuriuos kitus elementus. Daugelio elementų išgavimas nebiologiniu išskalavimu mikrogravitacijoje buvo mažiau efektyvus nei Žemėje, tuo tarpu mikrobų poveikis abiejose aplinkose buvo panašus. Tokiais atvejais mikrobai nepagerina pačios gavybos, bet išlaiko jos lygį stabilų, nepriklausomai nuo gravitacijos sąlygų.
Mikrobų metabolizmo analizė parodė, kad P. simplicissimum mikrogravitacijoje ėmė gaminti daugiau karboksilinių rūgščių ir kitų molekulių, kurios gali būti naudingos ne tik bioišgavimui, bet ir farmacijos pramonei. Taigi, mikroorganizmai gali duoti naudos ir Žemėje, pavyzdžiui pagerinant biokasybą iš ištekliais skurdžių aplinkų ar išeikvotų kasyklų, arba padedant kurti tvarias biotechnologijas žiedinei ekonomikai.
Tyrėjai pabrėžia, kad nors biotechnologijų bendruomenė nori sužinoti tikslų mikrogravitacijos poveikį mikroorganizmams, artimiausioje ateityje to turbūt nepavyks pasiekti – tiesiog per daug kintamųjų. Visi rezultatai stipriai priklauso nuo mikrobų rūšies, kosmoso sąlygų ir naudojamo metodo. Visgi gausesni tyrimai, panašūs į šiuos, leis susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimą mikrobų naudą įvairiausiems procesams.
Tyrimo rezultatai publikuojami „npj Microgravity“.