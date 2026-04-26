NASA: žmogaus nusileidimas Mėnulyje gali atsidėti dar trejiems metams – ir štai kodėl

Naujojoje NASA Generalinio inspektoriaus biuro ataskaitoje nustatyta, kad, atsižvelgiant į pastarųjų metų vidutinius vėlavimus projektavimo ir bandymų etapuose, privačios bendrovės „Axiom Space“ tiekiamų „Artemis“ kosminių kostiumų demonstravimas įvyks ne anksčiau kaip 2031 m. NASA turėtų nusiųsti žmones į Mėnulį 2028 m.
Be to, kosmoso agentūra negali vykdyti suplanuotų misijų be naujų Mėnulio kostiumų. NASA daugiau nei 50 metų senumo „Apollo“ kostiumai nėra tinkami, o dabartiniai Tarptautinės kosminės stoties (TKS) kosminiai kostiumai taip pat turi būti iš esmės perprojektuoti – nes kaip teigiama ataskaitoje, jie kelia „didelius saugos pavojus“.
NASA Generalinio inspektoriaus biuras nustatė, kad NASA pirkimų strategija trukdė kosminių kostiumų tiekėjams sėkmingai dirbti, o kosminių kostiumų gamybos grafikas buvo pernelyg optimistinis.
„Nustatėme, kad pradiniai demonstravimo grafikai buvo pernelyg optimistiški ir nerealistiški, – teigia NASA Generalinio inspektoriaus biuro audito padalinio direktoriaus pavaduotoja Deanna Lee. – Iš tiesų, abiejų kostiumų gamyba vėluoja mažiausiai pusantrų metų.“
Tai greičiausiai lems būsimų misijų į Mėnulį atidėjimą. „Nors NASA imasi aktyvių veiksmų, kad užtikrintų „Axiom“ sėkmę, ji gali būti priversta žymiai pakoreguoti „Artemis“ grafiką, jei „Axiom“ negalės patenkinti agentūros poreikių“, – pridūrė ji.
Šiuo metu „Axiom Space“ yra vienintelis NASA kosminių kostiumų tiekėjas. „Axiom Space“ generalinis direktorius ir prezidentas Jonathanas Cirtainas teigė, kad bendrovė palankiai vertina šį vertinimą ir yra pasiryžusi laiku pristatyti naujos kartos kosminius kostiumus.
„Mūsų pagrindinis tikslas tebėra sukurti saugų ir funkcionalų kosminį kostiumą, kuris leistų JAV astronautams 2028 m. sugrįžti į Mėnulio paviršių ir jį tyrinėti“, – nurodė jis.
NASA planuoja 2028 m. surengti dvi pilotuojamas nusileidimo misijas – „Artemis IV“ ir „Artemis V“. „Artemis“ programa jau vėluoja ir viršija biudžetą – iš pradžių NASA planavo iki šiol jau būti sugrįžusi į Mėnulį. Kita vertus, agentūra savo istorine „Artemis II“ misija įrodė, kad vis dar gali siųsti žmones į kelionę aplink Mėnulį.
Kodėl NASA reikia naujų kosminių kostiumų
NASA bando įsigyti naujus kosminius kostiumus nuo 2007 m. Šios pastangos apėmė keletą vidinių bandymų ir atskirų pastangų su išoriniais rangovais. 2022 m. NASA sudarė daugiau nei 3 mlrd. JAV dolerių vertės sutartis su „Axiom Space“ ir „Collins Aerospace“ dėl kostiumų, kuriuos agentūra vėliau naudotų misijoms, kūrimo.
2024 m. „Collins“ atsisakė kosminių kostiumų sutarties, o NASA nurodė, kad ji nesugebėjo laikytis sutarto grafiko. Dėl to NASA liko priklausoma nuo „Axiom“, kuri turėjo pagaminti du naujus kostiumų tipus – vieną skirtą TKS, o kitą – nusileidimams Mėnulyje.
Naujosios „Artemis“ misijos skafandrai turi sąveikauti su įvairiomis „Artemis“ sistemomis, įskaitant Žmogaus nusileidimo sistemą (kurią kurti pasamdyta „SpaceX“ ir „Blue Origin“, tačiau ji susiduria su vėlavimais ir įgulos saugos rizika).
„Apollo“ misijos kostiumai buvo įvairiai modifikuoti, kad tiktų Mėnulio paviršiui, įskaitant apsaugines pirštines ir batus, saugančius nuo aštrių akmenų ir dulkių. Tačiau tie „Apollo“ eros kostiumai buvo pritaikyti konkretiems jų dėvėtojams, yra pasenę ir nebuvo suprojektuoti ilgalaikiam naudojimui – o tai reiškia, kad jie netiks „Artemis“ astronautams, teigiama ataskaitoje.
Tuo tarpu „Extravehicular Mobility Unit“ (EMU) kosminiai kostiumai, kuriuos NASA naudoja TKS astronautų išėjimams į atvirą kosmosą, buvo sukurti „Space Shuttle“ programai. Šie kostiumai buvo tinkami daugiau nei 200 išėjimų į atvirą kosmosą, tačiau per pastaruosius 20 metų nebuvo iš esmės perprojektuoti. Jie taip pat turi konstrukcinių trūkumų – pavyzdžiui, vandens patekimą į šalmą ir problemų su šilumos reguliavimu.
Ataskaitoje pažymėta, kad jei „Axiom“ negalės įvykdyti savo įsipareigojimo pagaminti naujus kosminius kostiumus, astronautai gali būti priversti toliau naudoti „probleminius“ EMU iki TKS eksploatacijos pabaigos, numatytos 2030 m.
NASA bet kuriuo metu galėtų pradėti priimti kosminių kostiumų pasiūlymus iš kitų rangovų, o ataskaitoje pažymima, kad kelios kitos įmonės, įskaitant „SpaceX“, kuria kosminių kostiumų technologijas, kurios galėtų konkuruoti su „Axiom“. Tačiau remiantis ataskaita, kol kas NASA pareigūnai nemano, kad tai padės, rašo „Live science“.
Tuo tarpu kosmoso agentūra nustato galimas tiekimo grandinės problemas, intensyvina kosminių kostiumų bandymus ir glaudžiau bendradarbiauja su kitomis vyriausybinėmis agentūromis.
Geopolitiniai interesai, susiję su šiuo atidėjimu, yra dideli. Jei NASA neturės kostiumų iki 2031 m., Kinija galėtų nusiųsti žmones į Mėnulį anksčiau nei JAV. Abiejų šalių planuose – įsitvirtinti Mėnulio Pietiniame ašigalyje kaip naujų kosminių lenktynių dalis, o Kinija siekia nusileisti ant Mėnulio iki 2030 m. Nepaisant to, NASA administratorius Jaredas Isaacmanas išlieka optimistiškas.
„Esu įsitikinęs, kad kai NASA bus pasirengusi nusileisti ant Mėnulio 2028 m., mūsų astronautai vilkės „Axiom“ kostiumus“, – pirmadienį socialinėje platformoje „X“ rašė J. Isaacmanas.