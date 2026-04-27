Pirmąkart pastebėjo tokį keistą kometos elgesį

Kometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák – arba tiesiog 41P – yra apie 1 kilometro skersmens ir aplink Saulę apsisuka per maždaug 5,4 metų. Mes ją matome tik tada, kai ji aplanko vidinę Saulės sistemą ir jos trajektorija atveda ją palyginti arti Žemės. Paskutinį kartą ji buvo pastebėta 2017 m.
Tų metų kovą ji sukosi maždaug vienu pilnu apsisukimu kas 20 valandų. Kai astronomai ją stebėjo vos po dviejų mėnesių, jos sukimosi greitis smarkiai sulėtėjo iki vieno apsisukimo kas 46–60 valandų. Dabar Davidas Jewittas iš Kalifornijos universiteto JAV iš naujo išanalizavo 2017 m. gruodžio Hubble kosminio teleskopo stebėjimus ir nustatė, kad kometa vėl pagreitėjo iki maždaug vieno apsisukimo per 14 valandų.
Paprasčiausias paaiškinimas yra toks: kometos sukimosi greitis lėtėjo, kol galiausiai pasiekė nulį. Tuo metu kometa pradėjo suktis priešinga kryptimi, tuo pačiu didindama sukimosi greitį. Tai galėjo įvykti dėl to, kad Saulės spinduliai sukėlė kometos paviršiaus ledo sublimaciją į dujas, kurios veikė kaip reaktyvinis variklis. Jei šis variklis veikė priešinga kryptimi nei pradinė kometos sukimosi kryptis, tai sulėtino kometos sukimosi greitį ir galiausiai privertė ją suktis priešinga kryptimi.
„Tai pirmasis aptiktas „greitas“ dangaus kūno sukimosi krypties pasikeitimas“, – sako Dmitrijus Vavilovas iš Vašingtono universiteto JAV. Dažniausiai reikšmingi bet kurio dangaus kūno – net tokios mažos kometos – pokyčiai trunka dešimtmečius ar šimtmečius.
„Stebėti 41P per jos kitą pasirodymą 2027 m. pabaigoje / 2028 m. pradžioje bus gana įdomu, – sako Johnas Noonanas iš Auburno universiteto JAV). – Man būtų įdomu pamatyti, ar dėl įtampos šios kometos taip pat yra labiau linkusios suskilti.“ Jei 41P suksis per greitai, jos pagrindinis kūnas – branduolys – tiesiog suskils.
„Manau, kad šis branduolys labai greitai savaime susinaikins“, – teigia D. Jewittas. Iš tiesų, tai galėjo įvykti jau dabar. Jei taip, tai būtų puiki proga stebėti kometos, kuri užšalo dar formuojantis Saulės sistemai, vidų. Tokių senovinių ledo gabalų sudėties tyrimai ne tik suteiktų mums vertingos informacijos apie ankstyvosios Saulės sistemos cheminę sudėtį, bet ir taptų atskaitos tašku, leidžiančiu išsiaiškinti, kaip ta chemija keitėsi Saulės sistemai bręstant, rašo „New Scientist“.
Tyrimas publikuotas žurnale „The Astronomical Journal“.