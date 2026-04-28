Jau renka kosminį asteroidų derlių

Per pusantro mėnesio observatorija atliko daugiau nei milijoną stebėjimų. Tarp jų rasta ir daugiau nei 80 000 jau žinomų asteroidų, įskaitant kai kuriuos „pamestus“ objektus, kurių orbitos buvo per daug netikslios, kad būtų galima prognozuoti jų padėtį.
Tarp naujai aptiktų objektų yra 33 anksčiau nežinomi Žemei artimi objektai. Šiai kategorijai priskiriami kūnai, kurie priartėja prie Žemės orbitos arčiau nei maždaug trečdalis jos spindulio. Nė vienas iš jų Žemei pavojaus nekelia, o didžiausias yra apie 500 metrų skersmens.
Šiuo metu manoma, kad žmonija yra suradusi tik apie 40 procentų Žemei artimų objektų, kurie didesni nei 140 metrų. Tokio dydžio kūnai galėtų sukelti regioninę katastrofą.
Susiję straipsniai
Veros C. Rubin observatorija per visą savo apžvalgą turėtų aptikti dar apie 90 000 naujų Žemei artimų objektų, o didesnių nei 140 metrų populiaciją užpildytų iki maždaug 70 procentų.
Dar įspūdingesnis radinys – maždaug 380 transneptūninių objektų, ledinių kūnų už Neptūno orbitos. Per tris dešimtmečius iki šiol buvo atrasta tik apie 5000 tokių objektų, o Rubin per pusantro mėnesio jų pridėjo dar beveik dešimtadalį.
Du iš jų – 2025 LS2 ir 2025 MX348 – juda itin pailgomis orbitomis, kurių tolimiausi taškai siekia maždaug 1000 astronominių vienetų nuo Saulės, taip patekdami tarp 30 tolimiausių žinomų smulkiųjų kūnų. Tokie objektai yra ir potencialus įrankis ieškoti hipotetinės devintosios planetos, kurios gravitacija gali specifiškai surikiuoti Saulės sistemos pakraščio objektų orbitas.
Šiuos atradimus įgalino unikalus Veros C. Rubin įrenginių derinys – didelis veidrodis, galingiausia astronomijos skaitmeninė kamera ir nauja programinė įranga, sukurta specialiai šiai apžvalgai. Mokslininkai tikisi, kad šių metų pabaigoje, pradėjus pagrindinę LSST apžvalgą, 11 tūkstančių naujų asteroidų bus aptinkama kas kelias naktis. Per dešimtmetį tai patrigubins žinomų asteroidų skaičių bei beveik dešimt kartų padidins žinomų transneptūninių objektų skaičių.
Aptiktus objektus galima naršyti interaktyvioje duomenų bazėje.
Astrofizikaasteroidasobservatorija
Rodyti daugiau žymių