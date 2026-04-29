Lietuvio asteroidų medžiotojo vardu pavadintas asteroidas

„Man tai buvo staigmena, visai nesitikėjau, kad profesorius Orlando Naranjo ketina pavadinti savo atrastą asteroidą mano garbei. Per visą savo gyvenimą esu sutikęs tik kelis astronomus, kaip ir aš, ieškančius asteroidų bei kometų ir jiems suteikiančius vardus“, – sako dr. K. Černis.
Lietuvos astronomas pasakoja su profesoriumi susipažinęs šiemet, kartu lankęsi senojoje Vilniaus universiteto observatorijoje, Idėjų ir Molėtų astronomijos observatorijose ir jau planuojantys bendradarbiavimą netolimoje ateityje.
Pasak dr. K. Černio, asteroidas Cernis buvo atrastas dar 1998 m. gruodžio 11 d.: „Įdomu, kad profesorius tuos stebėjimus vykdė Andų kalnuose. Anuomet tai buvo gerokai sudėtingesnis procesas nei dabar – buvo naudojamos fotografinės plokštelės, pagal kurias astronomui, pasitelkiant daugybę lygčių, reikalinga apskaičiuoti astrometrinę asteroido poziciją, o jis apskaičiavo net 7! Be šio, profesorius taip pat atrado maždaug 60 asteroidų. Esu įsitikinęs, kad tai daugelio nemiegotų naktų rezultatas“, – teigia mokslininkas.
Asteroidas Cernis atrastas Meridos observatorijoje, esančioje prie pat pusiaujo, 3600 m virš jūros lygio. Tai – viena aukščiausiai esančių observatorijų pasaulyje.
Naujas objektas buvo aptiktas rytinėmis valandomis, Vėžio ir Liūto žvaigždynų riboje, naudojant 1,0/1,5 m Šmidto teleskopą. Asteroido numeris 29692, o laikinasis žymėjimas – 1998 XE97.
Asteroido dydis yra maždaug 2–3 km. Šis asteroidas prie Žemės priartės 2028 m. vasario mėnesį. Jis bus ryškus ir matomas Lietuvoje aukštai virš horizonto, Liūto žvaigždyne.