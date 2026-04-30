Lietuvio atrastas asteroidas pavadintas popiežiaus vardu

Dangaus kūnas skrieja aplink Saulę nauju pavadinimu (858334) Gioacchinopecci – pagerbiant Gioacchino Pecci, kuris buvo popiežius Leonas XIII (1810–1903), pranešė Vatikanas. Šis italas parašė pirmąją Romos Katalikų Bažnyčios socialinę encikliką – popiežiaus patariamojo pobūdžio laišką, siunčiamą visiems vyskupams – ir iki šiol vadinamas „darbininkų popiežiumi“.
Taip jį pavadino ir dabartinis popiežius Leonas XIV, šias pareigas einantis jau metus.
Leono XIII palikimui priskiriama ir jo įkurta Vatikano observatorija. XX amžiaus pradžios nuotraukose matyti observatorijos teleskopų kupolai ant popiežiaus valstybės sienų.
Jo vardu pavadintą asteroidą pirmasis atrado Lietuvos astronomas Kazimieras Černis ir Vatikano observatorijos astronomas tėvas Richardas P. Boyle‘as.
Leonas XIII nėra pirmasis popiežius, kurio vardu pavadintas asteroidas. Dangaus kūnas (8661) Ratzingeris yra pavadintas vokiečių popiežiaus Benedikto XVI (1927–2022) vardu.
Dar vienas asteroidas yra pavadintas kalendorių sukūrusio popiežiaus Grigaliaus XIII (1502–1585) vardu.
