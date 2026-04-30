Mokslas ir ITVisata

Lietuvio atrastas asteroidas pavadintas popiežiaus vardu

2026 m. balandžio 30 d. 09:02
Živilė Aleškaitienė
Vatikanas trečiadienį pranešė, kad vienas asteroidas pavadintas popiežiaus Leono XIII vardu.
Daugiau nuotraukų (1)
Dangaus kūnas skrieja aplink Saulę nauju pavadinimu (858334) Gioacchinopecci – pagerbiant Gioacchino Pecci, kuris buvo popiežius Leonas XIII (1810–1903), pranešė Vatikanas. Šis italas parašė pirmąją Romos Katalikų Bažnyčios socialinę encikliką – popiežiaus patariamojo pobūdžio laišką, siunčiamą visiems vyskupams – ir iki šiol vadinamas „darbininkų popiežiumi“.
Taip jį pavadino ir dabartinis popiežius Leonas XIV, šias pareigas einantis jau metus.
Leono XIII palikimui priskiriama ir jo įkurta Vatikano observatorija. XX amžiaus pradžios nuotraukose matyti observatorijos teleskopų kupolai ant popiežiaus valstybės sienų.
Jo vardu pavadintą asteroidą pirmasis atrado Lietuvos astronomas Kazimieras Černis ir Vatikano observatorijos astronomas tėvas Richardas P. Boyle‘as.
Leonas XIII nėra pirmasis popiežius, kurio vardu pavadintas asteroidas. Dangaus kūnas (8661) Ratzingeris yra pavadintas vokiečių popiežiaus Benedikto XVI (1927–2022) vardu.
Dar vienas asteroidas yra pavadintas kalendorių sukūrusio popiežiaus Grigaliaus XIII (1502–1585) vardu.
astronomijaasteroidasVatikanas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.