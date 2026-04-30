D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė „Artemis“ misijos astronautus

„Taigi man nebūtų buvę jokių problemų tai pasiekti. Fiziškai esu labai geros formos“, – teigė D. Trumpas.
Už jo stovinčio NASA vadovo Jaredo Isaacmano jis tada paklausė, ar prezidentui apskritai leidžiama dalyvauti misijoje į kosmosą ir tada pajuokavo: „Dirbame dėl to“.
Tiesa, anksčiau D. Trumpas yra sakęs, kad nenorėtų dalyvauti tokioje misijoje, kaip „Artemis“ astronautai. Dabar jis keturis astronautus – Victorą Gloverį, Christiną Koch, Reidą Wisemaną ir kanadietį Jeremy‘į Hanseną pavadino „labai drąsiais“ ir pasveikino su sėkminga misija.
„Nežinau, kaip jie tai padarė“, – kalbėjo D. Trumpas. Jie esą žmonės, prikaustę viso pasaulio dėmesį.
Po to. D. Trumpas apie pusvalandį atsakinėjo į žurnalistų klausimus kitomis temomis. Už jo stovintiems astronautams žodis nebuvo suteiktas.
Keturi „Artemis II“ astronautai tapo pirmaisiais žmonėmis per daugiau kaip 50 metų, nukeliavusiais netoli Mėnulio. Mėnesio pradžioje jie iš Kanaveralo kyšulio JAV Floridos valstijoje pakilo į kosmosą „Orion“ kapsule, pritvirtinta ant NASA „Space Launch System“ raketos, ir apskriejo Mėnulį. Misijos metu jie nukeliavo toliau nuo Žemės, nei bet kurie kiti žmonės kada nors anksčiau.
Jau skrydžio metu D. Trumpas kalbėjosi su astronautais tiesioginiu ryšiu ir pakvietė juos po grįžimo apsilankyti Baltuosiuose rūmuose.
