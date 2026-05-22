Paskutinę akimirką atidėtas bandomasis bendrovės „SpaceX“ raketos „Starship“ skrydis

Įmonės įkūrėjas Elonas Muskas socialinių tinklų platformoje „X“ paskelbtame įraše teigė, kad „neįsitraukė hidraulinis kaištis, laikantis bokšto strėlę“. E. Muskas pridūrė, kad „jei šiąnakt jį pavyks sutaisyti“, penktadienį bus bandoma dar kartą paleisti raketą.
Pasak bendrovės „SpaceX“, per šį bandymą planuojama „pirmą kartą paleisti naujos kartos raketas „Starship“ ir „Super Heavy“, kurios abi bus varomos naujos kartos varikliais „Raptor“.
Trečiadienį JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijai (SEC) pateiktuose dokumentuose kosmoso bendrovė nurodė praėjusiais metais gavusi 18,67 mlrd. JAV dolerių pajamų ir patyrusi apie 4,94 mlrd. JAV dolerių grynąjį nuostolį. Pranešama, kad pirminį viešą bendrovės akcijų platinimą (IPO) planuojama surengti birželio viduryje, nors pirmą savo paraišką „SpaceX“ pateikė konfidencialiai, jokių finansinių duomenų neatskleisdama.
Susiję straipsniai
Remiantis SEC pateiktais dokumentais, bendrovė į savo raketų „Starship“ programą investavo daugiau nei 15 mlrd. JAV dolerių. Bendrovė tikisi, kad antrąjį šių metų pusmetį baigus bandymus bus galima pradėti komercinius šių raketų skrydžius.
„SpaceX“ teigia, kad ši raketa sukurta siekiant žymiai sumažinti transportavimo į kosmosą kainą, be to, ji bus naudojama leisti internetinio ryšio „Starlink“ palydovus, kuriais interneto paslaugos galės būti tiekiamos tiesiai į išmaniuosius telefonus.