Trys Kinijos astronautai, vykdydami misiją „Shenzhou-23“, išvyko į kosminę stotį

Valstybinės televizijos CCTV vaizdo įraše matyti, kad raketa „Long March 2-F“ 23:08 val. pakilo apgaubta liepsnų ir dūmų debesiu iš Dziučiuano paleidimo centro, esančio šiaurės vakarų Kinijos Gobio dykumoje.
Vienas iš įgulos narių orbitoje paliks visus metus – tai pirmasis toks atvejis Azijoje.
Šis eksperimentas yra dalis Kinijos pasirengimo būsimoms misijoms į Mėnulį bei misijoms į Marsą.
Kinijos kosmoso agentūros (CMSA) atstovas spaudai šeštadienį pranešė, kad astronautas, kuris bus atrinktas šiai vienerių metų trukmės misijai, bus paskelbtas vėliau, priklausomai nuo misijos „Shenzhou-23“ eigos.
Pagrindiniai iššūkiai bus ilgalaikis poveikis žmonėms, įskaitant kaulų tankio sumažėjimą, raumenų nykimą, radiacijos poveikį, miego sutrikimus ir psichologinį nuovargį, sakė Richardas de Grijsas, astrofizikas ir Australijos Makvorio universiteto profesorius.
Jis taip pat pabrėžė patikimų vandens ir oro perdirbimo sistemų svarbą, taip pat gebėjimą valdyti galimas medicinines ekstremalias situacijas toli nuo Žemės.
Kinija „nuosekliai“ kaupia operacinę patirtį, reikalingą ilgalaikiam kosminės stoties „Tiangong“ eksploatavimui, o metus trunkančios misijos yra svarbus žingsnis link ateities Mėnulio ir galimų tolimųjų kosmoso tyrinėjimų, agentūrai AFP sakė R. de Grijs.
„Metai orbitoje verčia tiek įrangą, tiek žmones pereiti į kitokį veikimo režimą, palyginti su trumpesnėmis „Shenzhou“ misijomis ankstesnėse programos fazėse“, – sakė R. de Grijs.
Iki šiol „Tiangong“ įgulos daugiausia likdavo orbitoje šešis mėnesius, tada būdavo pakeičiamos.
Misija „Shenzhou-23“ yra dalis Kinijos tikslo iki 2030 m. nuskraidinti astronautus į Mėnulį – tai lenktynės, kuriose taip pat dalyvauja Jungtinės Valstijos su savo programa „Artemis“.
Kinija testuoja savo tikslui reikalingą įrangą, o 2026 m. numatytas naujojo „Mengzhou“ erdvėlaivio bandomasis skrydis į orbitą.
„Mengzhou“ erdvėlaivis pakeis senstančią „Shenzhou“ seriją ir nuskraidins Kinijos astronautus į Mėnulį.
Pekinas tikisi iki 2035 m. parengti pirmąjį mokslinės bazės, pritaikytos gyventi žmonėms, etapą, žinomą kaip Tarptautinė Mėnulio tyrimų stotis (ILRS).
Kinija taip pat planuoja iki šių metų pabaigos „Tiangong“ stotyje priimti pirmąjį užsienio astronautą iš Pakistano.
Azijos milžinė per pastaruosius 30 metų smarkiai išplėtė savo kosmoso programas, į šį sektorių investuodama milijardus dolerių, kad pasivytų Jungtines Valstijas, Rusiją ir Europą.
2019 m. Kinija nusileido su erdvėlaiviu „Chang'e-4“ zonde Mėnulio tolimojoje pusėje – tai pirmasis atvejis pasaulyje.
Vėliau, 2021 m., ji nusileido su mažu marsaeigiu Marse.
Kinija oficialiai buvo pašalinta iš Tarptautinės kosminės stoties (ISS) 2011 m., kai Jungtinės Valstijos uždraudė NASA bendradarbiauti su Pekinu, o tai paskatino Azijos gigantę kurti savo kosminės stoties projektą.