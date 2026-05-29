Paleidimo aikštelėje sprogo „Blue Origin“ raketa

2026 m. gegužės 29 d. 08:11
Viljama Sudikienė
Ketvirtadienį JAV žiniasklaida pranešė, kad bendrovės „Blue Origin“ raketa „New Glenn“ sprogo paleidimo aikštelėje Kanaveralo kyšulyje, Floridoje.
„Šiandien per raketos variklio statinį bandymą ugnimi pastebėjome anomaliją“, – sakoma trumpame bendrovės pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „X“. Jame priduriama, kad visi darbuotojai saugūs.
Incidento vaizdo įraše matyti, kaip iš po raketos pasirodo dūmai ir ją apima didžiulis ugnies kamuolys.
Floridos kongresmenas Mike'as Haridopolas, kurio apygardai priklauso Kanaveralo kyšulys, socialiniame tinkle „X“ pranešė dėl sprogimo susisiekęs su NASA administratoriumi Jaredu Isaacmanu.
Jis parašė, kad džiaugiasi, jog niekas nenukentėjo, ir padėkojo greitai reagavusiems gelbėtojams, inžinieriams ir paleidimo komandoms.
Šis sprogimas yra dar viena milijardieriaus Jeffo Bezoso valdomos kosmoso tyrimų bendrovės nesėkmė. Praėjusį mėnesį jos raketai „New Glenn“ nepavyko iškelti ryšių palydovo į teisingą orbitą, buvo pradėtas tyrimas.
