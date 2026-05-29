Po septynių mėnesių darbo kosmose į Žemę grįžo trys Kinijos taikonautai

Oficialiais duomenimis, Zhang Lu, Wu Fei ir Zhang Hongzhangas kosmose praleido daugiau kaip 200 dienų. Tai iki šiol ilgiausia Kinijos taikonautų misijos trukmė.
Prieš tai trijulė Kinijos kosminę stotį „Tiangon“ („Dangaus rūmai“) perdavė „Shenzhou 23“ misijos įgulai.
Kosmoso agentūros CMSA duomenimis, pirmą kartą įgulai priklauso taikonautas iš Kinijos specialiojo administracinio regiono Honkongo. Tai taikonautė Li Jiaying. Kiti taikonautai yra Zhu Yangzhu ir Zhang Zhiyuanas.
Vienas iš šios trijulės pirmą kartą kosminėje stotyje praleis maždaug metus laiko, o ne šešis mėnesius, kaip paprastai. Kas tai bus, paaiškės vėliau. Kinija siekia išsiaiškinti, kokį poveikį ilgalaikės misijos turi žmogaus organizmui.
Kosminė stotis „Tiangong“ yra nuolat apgyvendinta nuo 2021 m. Tai pagrindinė ambicingos Kinijos kosmoso programos dalis. Užpernai Kinija pateko į pirmuosius dienraščių puslapius, per nepilotuojamą misiją iš tolimosios Mėnulio pusės sėkmingai pargabenusi grunto mėginių.
Pekinas siekia iki 2030 m. įvykdyti pilotuojamą nusileidimą Mėnulyje. Kosmoso agentūra teigia, kad misijos sistemų ir įrangos bandymai vyksta pagal planą, o būsimoms ekspedicijoms į Mėnulį rengiamasi vis intensyviau.
