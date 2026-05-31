Virš JAV – galingo meteorito sprogimas: galia prilygo 300 tonų trotilo

2026 m. gegužės 31 d. 09:05
Jūras Barauskas
Šeštadienį virš šiaurės rytinės Jungtinių Valstijų dalies sprogo į Žemę skriejęs meteoritas, o sprogimo, kurio galia prilygo 300 tonų trotilo, garsą buvo galima girdėti visame regione, pranešė NASA.
Virš šiaurės rytų Masačiusetso ir pietryčių Niu Hempšyro 14:06 val. vietos laiku (18:06 val. Grinvičo laiku) sprogo ugnies kamuolys, naujienų agentūrai AFP pranešė JAV kosmoso agentūros naujienų skyriaus vadovo pavaduotoja Jennifer Dooren.
„Šis ugnies kamuolys nebuvo susijęs su jokiu šiuo metu vykstančiu meteorų lietumi, tačiau tai buvo gamtinis objektas, o ne į atmosferą grįžusi kosminė šiukšlė ar palydovas“, – sakė ji.
„Manoma, kad sprogimo metu išsiskyrusios energijos galia prilygo maždaug 300 tonų trotilo, o tai ir paaiškina tuos galingus sprogimo garsus“, – pridūrė NASA atstovė.

Pasak J. Dooren, sprogimo metu meteoritas skrido daugiau nei 120 tūkst. km/h greičiu maždaug 64 kilometrų aukštyje.
Netikėti galingi sprogimai išgąsdino vietos gyventojus, o socialinių tinklų vartotojai teigė, kad jie buvo tokie galingi, jog drebėjo namai.
2013 m. ugnies kamuolys praskriejo ir virš Čeliabinsko Rusijoje. NASA teigimu, namo dydžio kosminė uoliena susprogo maždaug 22 km virš žemės, o sprogimo galia anuomet prilygo 440 tūkst. tonų trotilo.
Sprogimas išdaužė langus daugiau nei 518 kvadratinių kilometrų plote, buvo sužeista daugiau nei 1,6 tūkst. žmonių – dauguma jų nukentėjo nuo stiklo šukių.
