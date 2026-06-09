Italas taps pirmuoju europiečiu astronautu, dalyvausiančiu NASA misijoje „Artemidė“

49 metų L. Parmitano, atstovausiantis Europos kosmoso agentūrai, yra vienas iš keturių įgulos nariais paskirtų vyrų, kuriems pavesta vykdyti misiją „Artemidė 3“. Jos pradžia numatyta 2027 m. pabaigoje.
Programa „Artemidė“ apima keletą misijų, per kurias siekiama galiausiai sugrąžinti žmones į Mėnulį.
Per NASA pristatymą susijaudinęs L. Parmitano dėkojo savo šeimai ir kosmoso agentūroms, sudariusioms sąlygas jo paskyrimui. Jis vadino Italiją savo „starto aikštele“ į kosmosą, o ESA – tiltu, JAV kosmoso agentūrą NASA perkeltine ir tiesiogine prasme pavadinęs raketa.
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Įgulą sudaro ir trys NASA astronautai: misijai vadovaus Randy Bresnikas, kiti komandos nariai – Andre Douglasas ir Frankas Rubio.
Per praėjusį pavasarį vykusią misiją „Artemidė 2“ žmonės praskriejo pro Mėnulį, tačiau trečiasis etapas vyks arčiau Žemės.
Pagrindiniai kelionės tikslai – NASA erdvėlaivio „Orion“ galimybių išbandymas, taip pat susitikimas su privačių kosmoso bendrovių „SpaceX“ ir „Blue Origin“ sukurtais mėnuleigiais.
Misijos terminais buvo suabejota, kai praėjusio mėnesio pabaigoje per bandymą ant žemės sprogo Jeffo Bezoso „Blue Origin“ raketa „New Glenn“.
Per renginį Hiustono Johnsono kosmoso centre antradienį Johnas Coulurisas iš „Blue Origin“ pripažino, kad būta „reikšmingos anomalijos“, tačiau tvirtino, kad bendrovės nusileidimo modulis bus laiku paruoštas misijai „Artemidė 3“.
„Padvigubinome savo pastangas ir judame į priekį“, – sakė jis.