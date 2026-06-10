Siūlo būdą, kaip dirbtinai stiprinti Žemės apsaugą nuo pražūtingų Saulės audrų

Iki šiol žmonija galėjo tik prognozuoti kosmines audras ir stebėti jų pasekmes. Tačiau dabar mokslininkai pasiūlė visiškai naują paradigmą – aktyviai trumpam sustiprinti Žemės magnetosferą, kad ji atstumtų audras. Idėja, pavadinta „StormWall“, įkvėpta natūralaus reiškinio: Žemės atmosferos medžiaga kartais pakyla ir pasiekia magnetosferos pakraštį bei ją sustiprina.
Šį reiškinį galima atkartoti dirbtinai. Tam reikalinga sistema susidėtų iš šešių erdvėlaivių geostacionarioje orbitoje. Kiekvienas jų turėtų konteinerį, pilną šarminio cheminio elemento – pavyzdžiui bario ar ličio. Atidarius konteinerį, medžiaga pasklistų ir būtų greirai fotojonizuota Saulės šviesoje. Susidariusi plazma greitai nuplauktų iki magnetosferos dieninės pusės pakraščio.
Skaitmeniniai magnetohidrodinaminiai modeliai parodė, kad ši plazma sutrikdytų energijos srautą tarp Saulės audros ir magnetosferos ir taip nukreiptų kosminių orų poveikį į šalį nuo planetos. Didelės geomagnetinės audros intensyvumą tokia intervencija galėtų sumažinti net dvigubai.
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Tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nėra mokslinė fantastika: reikalingi paleidimo pajėgumai ir kitos technologijos jau egzistuoja. Tiesa, sistema būtų vienkartinė: iššovus krovinį, erdvėlaivius reikėtų pakeisti naujais. Tačiau atsižvelgiant, kad kartą per šimtmetį įvykstanti geomagnetinė superaudra, tokia kaip 1859 metų Carringtono įvykis, padarytų daugiau nei 2,4 trilijono dolerių žalos vien elektros tinklams, ekonominis pagrindimas tampa įtikinamas.
Medžiaga, paleista į aukštuosius atmosferos sluoksnius, per maždaug šešias valandas būtų natūraliai „išplauta“ iš magnetosferos, taigi ilgalaikio poveikio nei atmosferai, nei platesniam regionui aplink Saulę, nebūtų.
Tyrimo rezultatai publikuojami „Space Weather“.