Keturių žmonių įgulą sudarys NASA atstovaujantis įgulos vadas Randy Bresnikas, ESA astronautas ir pilotas Luca Parmitano, NASA misijos specialistai Andre Douglasas ir Frankas Rubio, o taip pat NASA atsarginis įgulos narys Robertas Hinesas. Ši NASA Mėnulio programos kito etapo misija, numatyta 2027 m., išsiųs astronautus į žemąją Žemės orbitą, kad jie išbandytų vieną arba abu komercinius Mėnulio nusileidimo aparatus, sukurtus „SpaceX“ ir „Blue Origin“.
Jei bandymai orbitoje vyks pagal planą, tai atvers kelią kitai misijai „Artemis IV“, kurios metu 2028 m. amerikiečiai pirmą kartą per 54 metus nusileis ant Mėnulio – darant prielaidą, kad NASA laikysis naujausio „Artemis“ tvarkaraščio.
Misija truks beveik dvi savaites, t. y. keturiais dienomis ilgiau nei „Artemis II“ dešimties dienų skrydis. Tai suteiks NASA daugiau laiko išbandyti pagrindines gyvybės palaikymo sistemas, taip pat įrangos prijungimą skrydžio metu.
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Be to, NASA „Artemis III“ misijoje siekia daug daugiau nei tik nugabenti įgulos narius. Kosmoso agentūra turi ambicingą planą ateinančiais metais įkurti nuolatinę bazę Mėnulyje, tačiau norėdama vėl nusiųsti astronautus ant Mėnulio paviršiaus, ji pasikliauja „SpaceX“ ir „Blue Origin“, kurioms buvo pavesta sukurti Mėnulio nusileidimo modulį ir kurios neseniai patyrė žymių nesėkmių.
Luca Parmitano yra Europos kosmoso agentūros astronautas, kuris bus „Artemis III“ pilotas. L. Parmitano buvo pirmasis italas, dirbęs Tarptautinėje kosminėje stotyje.
„Iš anksto atsiprašau, jei susijaudinsiu. Visų pirma, esu dėkingas, – sakė L. Parmitano birželio 9 d. surengtoje spaudos konferencijoje. – Esu dėkingas NASA už tai, kad leido man tapti šios nuostabios žmonių grupės, šios įgulos dalimi, ir už tai, kad leido man skristi.“
„Tačiau be kuro mes niekur nenukeliautume, – pridūrė jis. – O kuras, kuris leidžia viskam judėti, yra čia – Maya, Sarah, Marta, mano didelė šeima. Jūs esate energija, kuri maitina mano sielą, o jūsų meilė yra kibirkštis, kuri suvienija visas aistras. Ačiū, grazie.“
NASA astronautas Randy Bresnikas, kuris bus „Artemis III“ vadas, yra buvęs „F/A-18“ bandomųjų skrydžių pilotas ir kosminio laivo „Space Shuttle“ misijos „STS-129“ narys. R. Bresnikas buvo apmokytas kaip „urvanautas“ ir „akvanautas“ – kad ištirtų žmogaus išgyvenimo galimybes ekstremaliausiose Žemės aplinkose.
Tuo tarpu misijos specialistas ir NASA astronautas Andre Douglasas buvo „Artemis II“ bandomojo skrydžio atsarginis įgulos narys.
„Oho, kokia nuostabi šiandien yra diena, – sakė jis spaudos konferencijoje. – Mano smegenys šiuo metu dirba milžinišku greičiu, bet mano širdis, mano širdis yra tokia šilta, tokia pilna.“
Galiausiai, Frankas Rubio yra NASA astronautas ir misijos specialistas, kuris daugiau nei 28 metus tarnavo JAV kariuomenėje kaip lakūnas ir gydytojas, pasiekęs pulkininko laipsnį. F. Rubio nuo 2022 iki 2023 m. praleido 371 dieną Tarptautinėje kosminėje stotyje, pagerindamas ilgiausio vieno JAV astronauto skrydžio į kosmosą rekordą.
Į Mėnulį?
Įgulos bandomasis skrydis bus lemiamas „Artemis“ programos ateičiai, nes didelės „Starship“ ir „New Glenn“ raketų patirtos nesėkmės sukėlė nerimą keliančių abejonių dėl jų pasirengimo misijai į Mėnulį.
Abi raketos bus nepakeičiamos gabenant nusileidimo modulius į orbitą susijungimui su „Artemis“ įgula, tačiau šiuo metu abi yra uždraustos Federalinės aviacijos administracijos po sprogimais pasibaigusių gedimų, o gegužės 28 d. „New Glenn“ raketos „anomalija“ yra laikoma viena didžiausių nebranduolinių sprogimų Amerikos istorijoje.
Tačiau NASA teigia, kad glaudžiai bendradarbiauja su „Blue Origin“ ir siekia vėl įtraukti „New Glenn“ raketos kūrimą į vėžes.
„Nors mes suprantame klausimą apie tai, kaip „Blue Origin“ neseniai įvykusi anomalija paveiks mūsų planus, nesėkmės yra galimybė pasimokyti, – spaudos konferencijoje sakė NASA programos „Iš Mėnulio į Marsą“ laikinasis pavaduotojo administratoriaus padėjėjas Jeremy Parsonsas. – Esame įsitikinę, kad „New Glenn“ bus pasirengusi „Artemis III“ misijai kartu su „Blue Origin“, tačiau NASA įsiterps ir panaudos visą savo patirtį bei pajėgumus.“
Pranešimo metu taip pat pasisakė „Blue Origin“ ir „SpaceX“ atstovai. „Blue Origin“ vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už nuolatinę veiklą Mėnulyje, Johnas Coulurisas teigė, kad „Blue Origin“ daro „puikią pažangą“ tirdama gegužės 28 d. įvykusią „anomalią“ situaciją ir tvarkydama paleidimo aikštelę. Jis pridūrė, kad bendrovės Mėnulio inžinerijos ir gamybos komandos tęsia „Artemis“ kosminių aparatų gamybą.
Tuo tarpu „SpaceX“ viceprezidentė Jessica Jensen kalbėjo apie bendrovės „žymią pažangą“ NASA misijai kuriant „Starship“.
Perspektyvos yra mažiau miglotos NASA raketai „Space Launch System“ (SLS), kuri per įspūdingą „Artemis II“ misiją šių metų pradžioje jau įrodė, kad yra pajėgi nusiųsti žmones į kelionę aplink Mėnulį. NASA astronautai Reidas Wisemanas, Victoras Gloveris ir Christina Koch kartu su Kanados kosmoso agentūros atstovu Jeremy Hansenu skrido aplink Mėnulį ir atgal NASA erdvėlaiviu „Orion“.
Kosmoso agentūra planuoja pakartoti tai 2028 m., išskraidindama astronautus erdvėlaiviu „Orion“ aplink Žemę, kad juos įvestų į Mėnulio orbitą. Tuo pačiu metu bus paleista atskira „New Glenn“ arba „Starship“ raketa, kuri atgabens nusileidimo modulį, kuris prisijungs prie „Orion“, kad du iš keturių astronautų galėtų įlipti į jį. Komercinis nusileidimo modulis nuleis astronautus ant Mėnulio paviršiaus, o tada pakels juos atgal į „Orion“ kelionei namo.
Iš pradžių „Artemis III“ misija turėjo apimti nusileidimą Mėnulyje – pirmąjį nuo „Apollo“ eros laikų. Tačiau misija buvo perplanuota vykdant išsamią „Artemis“ programos pertvarką, kurios metu „Artemis III“ buvo pakeista į bandomąjį skrydį aplink Žemę. Nusileidimai Mėnulyje šiuo metu numatyti 2028 m. „Artemis IV“ ir „Artemis V“ misijoms – o „Artemis V“ turės padėti pamatus NASA nuolatinei Mėnulio bazei.
„Nors tai yra misija į Žemės orbitą, ji yra svarbus žingsnis siekiant sėkmingai nusileisti ant Mėnulio su „Artemis IV“, – gegužės mėnesį sakė J. Parsonsas. – „Artemis III“ yra viena iš sudėtingiausių misijų, kurias NASA yra vykdžiusi. Pirmą kartą NASA koordinuos paleidimo kampaniją, apimančią kelis erdvėlaivius, integruojančius naujas galimybes į „Artemis“ operacijas.“
NASA aiškiai nurodė, kad nusileidimo modulio parengtis lems, kuris komercinis tiekėjas gaus leidimą vykdyti planuojamus 2028 m. nusileidimus Mėnulyje. „Artemis III“ bus lemiamas žingsnis nustatant tą parengtį, nes planuojama, kad dalyvaus vienas arba abu nusileidimo modulio kandidatai. Jei abu žlugs, „Artemis“ programa susidurs su didžiausia iki šiol patirta nesėkme.
Nepaisant „Artemis II“ sėkmės, „Artemis“ programa vėluoja ir viršija biudžetą. NASA jau turėjo būti grįžusi į Mėnulį, tačiau dėl daugybės vėlavimų ji dabar siekia vis ambicingesnių tikslų.
Kovo mėnesį NASA administratorius Jaredas Isaacmanas paskelbė „beveik neįgyvendinamus“ JAV kosmoso programos planus, įskaitant 20 mlrd. dolerių kainuosiančią Mėnulio bazę ir pirmąjį žmonijos branduoline energija varomą tarpplanetinį erdvėlaivį, kuris taip pat turėtų būti paleistas 2028 m.
Be artėjančių Mėnulio nusileidimo modulio problemų, NASA pirkimų planus apsunkina ir kiti komercinio sektoriaus vėlavimai. Pavyzdžiui, NASA pasirinko „Axiom Space“ kaip marsaeigio partnerį, nors dėl vėluojančių kosminių kostiumų Mėnulio nusileidimai gali būti atidėti iki 2031 m. Tuo tarpu „Astrobotic“ ir „Intuitive Machines“ buvo atrinktos siųsti krovinius, tačiau abi iki šiol nesėkmingai atliko savo vieninteles kitas krovinių pristatymo į Mėnulį misijas.
Be pagrindinių sistemų bandymų, „Artemis III“ įgula taip pat bendradarbiaus su NASA mokslo komanda, kad atidžiai ištirtų Žemės atmosferą, kapsulės aplinką „Orion“ misijos metu ir kosmoso įtaką „Orion“ kapsulėje. Vienas iš pagrindinių tiriamų reiškinių bus orbitinis pasipriešinimas, dėl kurio erdvėlaiviai žemoje Žemės orbitoje laikui bėgant praranda aukštį ir yra jautrūs kosminiams orams.
„Nors „Artemis II“ misija buvo skirta Mėnulio džiaugsmui, „Artemis III“ bus skirta Žemės džiaugsmui, – teigia NASA mokslo skyriaus asocijuota administratorė Nicky Fox. – Stebėdami Žemės atmosferą ir kosminių orų sąlygų poveikį jai, galime geriau suprasti, kaip apsaugoti ten esančias kritiškai svarbias kosmines technologijas ir viską, kuo pasikliaujame, taip pat mūsų būsimus astronautus, keliaujančius per tą regioną.“
Parengta pagal „Live Science“.