Kuri šių metų naktis yra trumpiausia? Ne, tai – ne Joninės

Trumpiausia metų naktis šiemet buvo naktis prieš vasaros saulėgrįžą – iš birželio 20 d. į birželio 21 d., kai pati saulėgrįža nutiko sekmadienį, birželio 21 d. 11 val. 24 min. Lietuvos laiku.
Lygiai taip pat Kalėdos ar Kūčios neatitinka ilgiausios metų nakties. Šiemet ilgiausia metų naktis bus naktis prieš žiemos saulėgrįžą – iš gruodžio 21-osios į 22-ąją, kai saulėgrįža nutiks gruodžio 22 d., 17 val. 50 min. Lietuvos laiku.
Birželio 23 d. naktis jau yra 11, o birželio 24 d. – 18 sekundžių ilgesnė už birželio 20-osios naktį.
Susiję straipsniai
Žiemos ir vasaros saulėgrįžas lemia pastovus, maždaug 23,5 laipsnio Žemės sukimosi ašies posvyris jos orbitos aplink Saulę plokštumos atžvilgiu. Žemei ištisus metus skriejant aplink mūsų žvaigždę, šis ašies pasvirimas nesikeičia, todėl skirtingais metų laikais planetos pusrutuliai yra nevienodai apšviečiami: vasaros saulėgrįža įvyksta tuomet, kai atitinkamas pusrutulis (pavyzdžiui, Šiaurės) orbitoje maksimaliai atsigręžia į Saulę, gaudamas daugiausiai tiesioginių spindulių ir ilgiausią dienos šviesos trukmę – o žiemos saulėgrįža nutinka po pusmečio, kai tas pats pusrutulis maksimaliai nusisuka nuo Saulės, pasinerdamas į ilgiausią tamsos periodą.
Du kartus per metus nutinka ir lygiadieniai – pavasario ir rudens – tada, kai dienos ir nakties trukmė visoje Žemėje tampa beveik vienoda. Šiemet pavasario lygiadienis Lietuvos laiku nutiko kovo 20 d. 16 val. 47 min., o rudens lygiadienis bus rugsėjo 23 d. 3 val. 7 min.
astronomijavasaros saulėgrįžažiemos saulėgrįža
Rodyti daugiau žymių