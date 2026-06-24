Pro Žemę skries kosminis milžinas – jį galės pamatyti net mėgėjai

Šeštadienį 11.14 val. Grinvičo (13.14 val. Lietuvos) laiku asteroidas priartėjo prie Žemės 2,5 mln. kilometrų atstumu – daugiau nei šešis kartus didesniu nei tarp Žemė ir Mėnulio.
Asteroidas, pavadintas (152637) 1997 NC1, skrieja beveik devynių kilometrų per sekundę greičiu ir nekelia jokios grėsmės Žemei. Bet kokia smūgio tikimybė atmesta.
1997 m. aptikto asteroido plotis, remiantis skaičiavimais, pagrįstais tuo, kiek saulės šviesos jis atspindi, yra nuo 750 iki 1 650 metrų. Tačiau kiti vertinimai rodo, kad jis gali būti mažesnis, sakoma ESA pranešime.
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„Tokio dydžio objektas priartėja prie Žemės tik kas kelerius metus, nors šį kartą netoliese esantis ryškus Mėnulis gali trukdyti stebėti jį labiausiai priartėjusį“, – sakoma ESA atstovo Juano Luiso Cano pranešime.
Žvaigždžių stebėtojams su teleskopais ar žiūronais artėjantis asteroidas bus matomas kai kuriose Šiaurės pusrutulio dalyse ir beveik visur, skriejantis pro Žemę, ir tik iš Pietų pusrutulio tolstantis. Tačiau tai priklauso nuo to, ar žmonės yra tose pasaulio vietose, kur dangus jam praskriejant yra pakankamai tamsus.