Naftos lobiai slypi ir dar viename Saulės sistemos kūne

Vietinių išteklių naudojimas (ISRU) yra esminis ilgų misijų į Mėnulį, Marsą ir tolimesnius taikinius elementas. Titanas dėl milžiniško nuotolio iki šiol sulaukė mažai dėmesio, nepaisant jo galimybių. O jos, tyrėjų teigimu, įspūdingos: Titanas tiesiog trykšta angliavandeniliais – junginiais, kurie Žemėje apima naftą, gamtines dujas ir jų produktus.
Titano atmosferoje yra apie 5 procentus metano, paviršiuje – sunkesnių angliavandenilių: etano, propano, butano, net žibalo ir benzino atitikmenų. Iš jų galima gaminti ne tik kurą, bet ir plastiką, sintetinį kaučiuką, tirpiklius, vaistus ir net maistą. Be to, apie 50 procentų Titano masės sudaro vanduo – paviršiaus ledas ir popaviršinis vandenynas, kurį skystą greičiausiai išlaiko ištirpęs amoniakas ir įvairios druskos.
Iš šio vandens galima gauti ne tik geriamąjį vandenį, bet ir deguonį bei vandenilį, kurie kartu duoda gerą raketų kurą. Tyrėjai piešia ateities scenarijų, kuriame Titanas tampa degaline ir gamybos baze: čia atvykę erdvėlaiviai galėtų pasipildyti ne tik kuru, bet ir žaliavomis maistui, trimačiams spausdintuvams, atsarginėms dalims.
Titanas galėtų tapti atramos tašku tiriant kitus Saturno palydovus Enceladą ir Mimą, turinčius popaviršinius vandenynus, ar keliaujant dar toliau – prie Urano ir Neptūno. Tiesa, kaip ir visi lediniai palydovai, Titanas paviršiuje greičiausiai turi mažai metalų, kuriuos tektų atsigabenti iš kitur.
Palyginę Titaną su Mėnuliu, Marsu ir asteroidais, tyrėjai daro išvadą, kad nepaisant didžiulio atstumo, kuriam įveikti prireiktų branduolinio variklio, jo potencialas neprilygstamas. Be to, visai šalia – Saturno atmosferoje – gausu retojo izotopo helio-3, laikomo idealiu kuru termobranduolinei sintezei.
Žmonių misijos į Titaną kol kas tėra labai tolima perspektyva, tačiau palydovo galimybės akivaizdžios.
Tyrimo rezultatai publikuojami „arXiv“.
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