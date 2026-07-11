Japonija sėkmingai paleido ir nutupdė daugkartinio naudojimo raketą

Prototipas, paleistas iš Japonijos kosmoso tyrimų agentūros (JAXA) bandymų poligono Akitos prefektūros Noširo mieste, pakilo į maždaug 10 metrų aukštį, o po to nusileido.
Pasak agentūros JAXA, skrydis truko maždaug 40 sekundžių.
„Manau, kad į šį projektą įdėjome labai daug laiko ir pastangų, o dabar, kai prototipas be jokių problemų pakilo ir nusileido, turiu pasakyti, kad jaučiu didelį palengvėjimą“, – žurnalistams sakė paleidimui vadovavęs JAXA atstovas Takashi Ito.
„SpaceX“ sėkmingai įvykdė dar vieną „Starlink“ misiją: į orbitą pakilo 23 palydovai
T. Ito teigimu, agentūra išnagrinės duomenis, kad galėtų visapusiškai įvertinti bandymo sėkmę, tačiau jis yra „įsitikinęs“, kad buvo „gauta labai naudingos informacijos“.
Dauguma raketų yra skirtos vienkartiniam naudojimui: jų dalys nukrenta į jūrą, sudega atmosferoje arba lieka orbitoje kaip nuolaužos. Pirmasis paleidimo etapas laikomas brangiausia dalimi.
Tačiau iš dalies daugkartinio naudojimo raketos padėtų ženkliai sumažinti paleidimo išlaidas.
„SpaceX“ savo daugkartinio naudojimo raketą „Falcon 9“ eksploatuoja nuo 2017 m.
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Penktadienį daugkartinio naudojimo raketą pirmą kartą sėkmingai nutupdė ir Kinija, o šis proveržis gali sukelti konkurenciją JAV dominavimui šioje srityje.
Praėjusių metų birželį kompanijos „Honda“ dukterinė įmonė tapo pirmąja Japonijos bendrove, kuriai pavyko sėkmingai paleisti ir nutupdyti daugkartinio naudojimo raketą.
Japonija stengiasi kuo greičiau padidinti tarptautinį šalies raketų pramonės konkurencingumą.
Praėjus keliems mėnesiams po to, kai ankstesnė misija iškelti į orbitą palydovą baigėsi nesėkme, birželį buvo sėkmingai įvykdytas jos raketos flagmanės „H3“ paleidimas.