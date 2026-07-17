Didžiausios pasaulyje raketos startas žlugo paskutinę minutę: E. Muskas paaiškino, kas nutiko

„Neužsivedė kai kurie varikliai, dėl to paleidimas buvo automatiškai nutrauktas“, – jam priklausančioje socialinių tinklų platformoje „X“ rašė E. Muskas.
„Tikimės, kad kitas bandymas įvyks po kelių dienų“, – pridūrė jis.
Paskutinis bandomasis milžiniškos raketos „Starship“ skrydis įvyko gegužę – iš viso tai buvo 12-asis jos skrydis. Tą kartą taip pat sugedo keletas variklių, tačiau kitais atžvilgiais bandymas iš esmės vyko pagal planą.
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Tai buvo pirmasis 3-iosios versijos erdvėlaivio „Starship“ skrydis – anot bendrovės „SpaceX“, šis modelis buvo iš esmės pertvarkytas, be kita po patobulinant jo konstrukciją ir eksploatacines savybes.
JAV kosmoso agentūra NASA tikisi, kad galės pasinaudoti erdvėlaiviu „Starship“, kad nusiųstų astronautus į Mėnulį, na o pats E. Muskas teigia, kad jo tikslas – pilotuojamieji skrydžiai į Marsą.
Erdvėlaivio „Starship“ raketų sistema susideda iš dviejų dalių, kurios po paleidimo atsiskiria: maždaug 70 metrų ilgio nešančiosios raketos „Super Heavy“ ir viršutinės pakopos, taip pat vadinamos „Starship“, kurios ilgis siekia apie 50 metrų.
Sistema sukurta taip, kad tiek erdvėlaivis, tiek raketa nešėja po grįžimo į Žemę galėtų būti pakartotinai panaudoti.
Sistema pirmą kartą buvo išbandyta 2023 m. balandžio mėnesį – tuomet po kelias minutes trukusio bandymo ji sprogo. Paskesnių bandymų metu viršutinė pakopa pasiekė kosmosą ir kontroliuojamu būdu nusileido Indijos vandenyne. Tačiau keletas paskutinių bandomųjų skrydžių gerokai neatitiko lūkesčių.
„SpaceX“ neseniai įvykdė didžiausią iki šiol buvusį pirminį viešą akcijų platinimą, tačiau nuo to laiko jos akcijų kaina nukrito žemiau emisijos kainos.
Elonas MuskasStarshiperdvėlaikis
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