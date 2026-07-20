Dabar mokslininkai parodė galimą sprendimą: miniatiūrinėmis vaistų gamyklomis kosmose galėtų tapti augalai. Augalai turi didelį privalumą – tinkamai genetiškai modifikuoti, o kartais ir visai natūralūs, jie gali pagaminti sudėtingus terapinius junginius naudodami tik šviesą, vandenį ir dirvožemį, be milžiniškų sterilių rezervuarų. Be to, jie jau auginami kosmose ir padeda perdirbti orą bei vandenį. Ši funkcija ilgesnėse misijose bus tik svarbesnė.
Tyrėjai pademonstravo idėjos pritaikomumą naudodami eksperimentinį junginį – augalų virusą, vadinamą kininių pupuolių mozaikos virusu (CPMV), kuris stimuliuoja imuninę sistemą pulti vėžio ląsteles.
Pagrindinis sunkumas iki šiol buvo junginio išgavimas iš augalų: tradiciškai lapai sumalami, gaunant „kokteilį“, iš kurio produktą atskirti sudėtinga, o tam reikalinga įranga užpildo visą laboratoriją. Tyrėjai sukūrė kur kas paprastesnį metodą, įkvėptą produktų sekrecijos bakterijose ir žinduolių ląstelėse.
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Augalai išskiria junginius į vidinę lapo erdvę – apoplastą. Lapai panardinami į buferinį tirpalą pažeminto slėgio aplinkoje, paskui atkuriamas normalus slėgis, o šis procesas užlieja apoplastą skysčiu. Po to lapai išsukami centrifugoje, taip ištraukiant skystį su viruso dalelėmis. Lapai lieka nepažeisti, todėl augalas gali toliau augti ir duoti derlių daug kartų.
Metodas lengvai išplečiamas – per mažiau nei dvi valandas pavyko surinkti ir išvalyti CPMV iš daugiau nei 50 augalų. Tyrėjai taip pat išbandė metodą kosmoso sąlygas imituojančiomis aplinkybėmis: mikrogravitaciją kūrė specialia besisukančia mašina, o temperatūros svyravimai ir oksidacinis stresas imitavo kosminės spinduliuotės poveikį.
Įdomu, kad kai kuriais atvejais stresas net padidino CPMV išeigą – tyrėjai mano, kad tai susiję su viruso prigimtimi, nes stresą patiriantys augalai tampa imlesni infekcijai. Metodas galėtų būti naudingas ne tik kosmose, bet ir ribotų išteklių vietovėse Žemėje.
Tyrimo rezultatai publikuojami „npj Science of Plants“.