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Aštuoni mėnesiai kosmose ir 160 mln. kilometrų: trijulė saugiai grįžo į Žemę

2026 m. liepos 27 d. 09:05
Po kelių mėnesių darbo Tarptautinėje kosminėje stotyje (ISS) į Žemę sugrįžo du rusų kosmonautai ir amerikiečių astronautas.
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Kosminė kapsulė „Sojuz MS-28“ su rusais Sergejumi Kud-Sverčkovu ir Sergejumi Mikajevu bei NASA astronautu Christopheriu Williamsu 13.27 val. Lietuvos laiku nusileido Kazachstano stepėje, pranešė Rusijos kosmoso agentūra „Roskosmos“.
„Roskosmos“ tiesioginėje transliacijoje buvo matyti, kaip trijulė nuolat šypsosi, kai po sugrįžimo jiems teikiama pagalba. S. Mikajevas trumpai pareiškė, kad jaučiasi gerai. 
Ch. Williamsui ir S. Mikajevui tai buvo pirmoji misija TKS, o S. Kud-Sverčkovui – antroji. Jie į TKS pakilo praėjusių metų lapkričio pabaigoje ir ten praleido aštuonis mėnesius.
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Per 241 dieną, pasak NASA, jie 3 856 kartus apskriejo Žemę ir įveikė daugiau nei 160 mln. kilometrų.
Nepaisant daugiau nei ketverius metus trunkančio Rusijos karo prieš Ukrainą, Rusija ir JAV tęsia bendradarbiavimą TKS.
Stotis skrieja kosmose maždaug 400 km aukštyje aplink Žemę. TKS jau  25 metus nepertraukiamai yra gyvenama ir dirbama.
astronautaiŽemėkosminė kapsulė

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