MO – draugiškiausias 2020-ųjų muziejus Europoje

Geriausio Europos muziejaus apdovanojimai (angl. European Museum of the Year Award – EMYA) įsteigti 1977 m. Europos Tarybos. Šių apdovanojimų tikslas įvertinti Europos muziejų kompetenciją ir išskirtinumą. Be pagrindinio laimėtojo, skelbiami ir atskirų kategorijų nugalėtojai. MO muziejus apdovanotas Europos draugiškiausio ir geriausią ryšį su auditorija puoselėjančio muziejaus prizu – Portimão muziejaus prizu (Portimão Museum Prize).

„Šis apdovanojimas mums be galo brangus. Nuo pat muziejaus atidarymo negailėdami jėgų dirbame tam, kad į muziejų ateinantys žmonės jaustųsi laukiami. Muziejų kuriame kaip atvirą erdvę diskusijoms, susitikimams, vietą, kurioje galima sužinoti, patirti, įsikvėpti“, – teigė MO muziejaus direktorė Milda Ivanauskienė.

Portimão muziejaus prizas skirtas MO muziejui, pabrėžiant jo išskirtinį atsidavimą siekiant kultūrinio ir intelektinio prieinamumo. Akcentuojama, kad MO yra muziejus, sukuriantis įkvepiančią patirtį kuo platesniam lankytojų ratui, suteikiantis jiems galimybę patirti šiuolaikinio meno ir šiuolaikinio gyvenimo santykį.

Daugiau apie Portimão muziejaus prizą ir MO muziejaus virtualų pristatymą galima rasti čia: https://www.europeanforum.museum/en/emya-twenty-and-twentyone/emya-twenty/mo-museum/

2020 metų apdovanojimuose varžėsi 61 Europos muziejus. Be pagrindinio Europos metų muziejaus 2020 titulo laimėtojo – Stapfernhaus muziejaus Šveicarijoje, paskelbti 5 skirtingų kategorijų laimėtojai bei skirti 7 specialūs paminėjimai.

Europos metų muziejaus apdovanojimai praėjusiais metais dėl pandemijos buvo atšaukti, taigi šiemet jie surengti virtualiai ir apdovanojimų metu paskelbti geriausi ne tik 2020, bet ir 2021 metų muziejai bei atskirų kategorijų nugalėtojai.

2021 metų apdovanojimuose varžėsi 27 Europos muziejai. Europos metų muziejumi 2021 tapo nacionalinis bioįvairovės centras „Naturalis“ Leidene, Olandijoje. Draugiškiausiu 2021 metų muziejumi (tokioje pačioje kategorijoje kaip ir MO muziejus 2020 metais) paskelbtas Gruuthusemuseum muziejus Briugėje, Belgijoje.

Visi nugalėtojai ir jų kategorijos skelbiami čia: https://www.europeanforum.museum/en/emya-twenty-and-twentyone/emya-twenty/