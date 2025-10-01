Paroda „Žaidimas gyvenimu“: aktualus žvilgsnis į likimo žaidimus praeities ir šiandienos pasaulyje

Paroda „Žaidimas gyvenimu“ kviečia lankytojus pažvelgti į gyvenimą kaip į nuolatinį lošimą – nuo strategiškai suplanuotų šachmatų ėjimų iki atsitiktinio kauliuko metimo.
Joje eksponuojami vieno garsiausių Lietuvos žydų kilmės dailininkų S.Bako kūriniai, kuriuose žaidimo motyvai susipina su jo paties išlikimo patirtimi Antrojo pasaulinio karo metais ir lemtingais gyvenimo pasirinkimais.
Didžioji dalis S.Bako kūrinių šachmatų ir lošimo kauliukų tema eksponuojami pirmą kartą. Šie darbai – tai dosnios S.Bako dovanos Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui dalis. Menininkas muziejui yra padovanojęs beveik 400 savo kūrinių.
Šalia S.Bako darbų parodoje pristatomi šiuolaikinių menininkų Gabrielio de Santis, Patricijos Jurkšaitytės, Pauliaus Petraičio kūriniai iš „Noewe Foundation“ rinkinių, taip pat Jano Rustemo, Vlado Drėmos kūriniai bei istoriniai objektai iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus: XIX–XX a. kortos, lošimo staleliai ir XVII a. lošimo kauliukas.
Parodos kuratorė Ieva Šadzevičienė, šiuo metu einanti Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorės pareigas, renginyje priminė, kad „žaidimo gyvenimu“ tema kaip niekad aktuali ir šiandien: „Mūsų gyvenimus nuolat lydi rizika, atsitiktinumo elementas: tai, kas atrodo duotybė, per sekundę gali pasikeisti: trapi taika prarandama, valdžioje įsitvirtina diktatoriai, o žmonės, lyg šachmatų lentos rikiai, šokinėja juodai baltais langeliais.“
Parodą „Žaidimas gyvenimu“ jau galima aplankyti Samuelio Bako muziejuje (Naugarduko g. 10, Vilnius). Parodos partneriai – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, „Noewe Foundation“, Švedijos Karalystės ambasada.
