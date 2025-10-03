„ArtVilnius‘25“ atidarymo išvakarėse – nematytos meno kolekcijos ir pirmieji žvilgsniai į ekspoziciją

„Šiemet ypatingą dėmesį skiriame kolekcininkams – tiek privatiems, tiek instituciniams. Tai pirmasis kartas, kai mugėje išsamiai pristatome Baltijos šalių kolekcijas, iki šiol retai ar visai nerodytas plačiajai auditorijai. Norime parodyti, kas slypi už uždarų durų, ir pakviesti kalbėtis ne tik apie meno kūrinius, bet ir apie tai, kaip gimsta bei kinta kolekcijos“, – sako „ArtVilnius“ meno vadovė Sonata Baliuckaitė-Arlauskienė.
Nematytos kolekcijos – iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos
Išankstinio atidarymo svečiai pirmieji pamatė ir COBALT projektų zonoje pristatytą ekspoziciją „COBALT Collection – Lithuania, Latvia, Estonia“. Čia eksponuojami darbai iš partnerių kolekcijų – advokatų kontoros COBALT Lietuvos biuro vadovaujančio partnerio dr. Irmanto Norkaus, partnerio Žilvino Kvietkaus, kontoros vadovaujančio partnerio Latvijoje Laurio Liepos bei Estijos partnerių.
„Privačios kolekcijos paprastai lieka už namų ar biurų sienų. Šiemet norėjome jas atverti ir parodyti, kad kolekcionavimas yra ne tik asmeninė aistra, bet ir kultūros išsaugojimas ateities kartoms. Pristatydamas savo kolekciją šiek tiek įsileidžiu visus į savo meno pasaulį. Tai neįprasta patirtis – iš namų perkelti darbus į tokio masto meno mugę“, – sakė COBALT vadovaujantis partneris Irmantas Norkus.
Meno mugė, kuri augina visuomenę
Kaip ir kasmet, išankstinio atidarymo svečiams buvo surengtos ekskursijos su gidais-menotyrininkais. Tai leido iš arti susipažinti su ekspozicijos idėjomis. Intymesnė vakaro atmosfera suteikė galimybę ramiai įsigilinti į kūrinius ir išgirsti jų istorijas iš ekspertų lūpų.
COBALT su „ArtVilnius‘25“ bendradarbiauja jau 13 metų – per šį laiką kontora tapo neatsiejama mugės dalimi. Ji ne tik organizuoja išankstinį mugės atidarymo vakarą, bet ir yra įsteigusi geriausio jaunojo menininko premiją, kuri kasmet įkvepia kūrėjus drąsiai peržengti įprastas meno ribas.
„Džiaugiamės galėdami būti šios mugės dalimi – per daugiau nei dešimtmetį kartu su „ArtVilnius“ matome, kaip auga visuomenės susidomėjimas menu, o pati mugė tampa reikšmingu kultūros reiškiniu Baltijos šalyse. Neabejoju, kad tą pajus mugės lankytojai šį savaitgalį“, – teigė I. Norkus.
Apie „ArtVilnius’25”
„ArtVilnius‘25“ – didžiausia tarptautinė šiuolaikinio meno mugė Baltijos šalyse, kasmet pritraukianti 18–23 tūkst. lankytojų. Šiemet, 16-ąją mugę, kuruoja trijų Baltijos šalių kuratorės – Maria Arusoo (Estija), Inga Lāce (Latvija) ir Sonata Baliuckaitė (Lietuva). Mugėje dalyvauja 81 galerija ir meno institucija, pristatanti daugiau nei 320 menininkų iš 16 šalių.
Parodos programą papildo diskusijos, paskaitos ir edukaciniai renginiai, o projektų zonoje pirmą kartą plačiai pristatomos privačios ir institucinės meno kolekcijos iš Baltijos šalių. Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘25“ vyksta spalio 3–5 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Laisvės pr. 5, Vilnius.
ParodaLitexpoArtVilnius
