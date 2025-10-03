Menui skirtas savaitgalis: sostinėje prasideda „ArtVilnius’25“

Spalio 3–5 dienomis vyksiančios tarptautinės meno mugės organizatoriai šiais metais pasirinko kolekcionavimo temą, o žvilgsnį kreipia į Baltijos šalis. „ArtVilnius’25“ pirmą kartą išsamiai pristatomos šių šalių privačios ir institucinės meno kolekcijos. Mugėje dalyvauja 80 meno institucijų ir galerijų – drauge jos pristato daugiau kaip 320 menininkų iš 16 šalių.
Tema – kolekcionavimas
„ArtVilnius“ vadovė ir įkūrėja Diana Stomienė teigia, kad kolekcijos temai mugėje atėjo laikas. Ir mugė, ir jos lankytojai per 16 metų tam subrendo, pirkti meną tampa gera patirtimi.
„Baltijos regione kolekcionavimo kultūra dar tik formuojasi, todėl dabar yra idealus metas ją iškelti į pirmąjį planą. Akcentuodami kolekcijas „Projektų zonoje“, parodydami jų dialogą su kūrybiškais ir eksperimentiniais darbais parodoje „Takas“, taip pat ir galerijų programoje, norime pasakyti, kad kolekcionavimas yra gyvas, įvairialypis ir glaudžiai susijęs su žmonėmis bei idėjomis, kurios formuoja meno lauką mūsų regione“, – sako D. Stomienė.
Šiais metais privačios ir valstybinės šiuolaikinio meno institucijos mugei parengė netikėtas kolekcijas, atvėrė savo kolekcijų fondus, o privatūs kolekcininkai eksponuoja kūrinius, kuriuos pamatyti – itin reta proga.
Galerijų programa taip pat pabrėžia kolekcionavimo reikšmę: joje pristatomi ir pripažinti, ir kylantys menininkai, lankytojams ir kolekcininkams suteikiama galimybė iš arti susipažinti su menininkų kūrybos kryptimis ir atrasti naujų vardų. Jų ypač daug „Jaunojo kolekcininko“ stende. Jame lankytojai ras kuratorių atrinktus, ne daugiau nei 700 eurų kainuojančius meno kūrinius.
„Kolekcionavimas nėra vien tik kūrinių įsigijimas, – pabrėžia mugės meno vadovė Sonata Baliuckaitė-Arlauskienė. – Tai kultūrinio palikimo kūrimas ir menininkų palaikymas. Į mugę pakvietėme Latvijos „Zuzeum“ muziejų, kuriame eksponuojama Janio Zuzānso kolekcija, atspindinti tris nuoseklaus kolekcionavimo dešimtmečius. Skirtingas menininkų kartas mugėje pristatys ir meno entuziastus Vitą Libertę, Vilnį Štramsą bei Jānį Borgsą subūrusi Latvijos „VV Foundation“. Mugėje bus galima apžiūrėti Estijoje įsikūrusios „Collection Kruus“ įkūrėjų Martino Kruuso ir Epp Kruus, Lietuvos kolekcininko Boriso Symulevičiaus kolekcijas, o ilgametis „ArtVilnius“ mecenatas advokatų kontora COBALT, viena iš pirmaujančių teisinių paslaugų teikėjų Baltijos šalyse, savo stende pristatys „COBALT Collection – Lithuania, Latvia, Estonia“. Pirmą kartą „ArtVilnius“ istorijoje dalyvaus ir Rothko muziejus iš Daugpilio, „Stasys Museum“ iš Panevėžio eksponuos Stasio Eidrigevičiaus darbus, „TAAD Foundation“ iš Vilniaus parodys atrinktus tarptautinių menininkų kūrinius.“
Mugės meno vadovė teigia, kad visos šių kolekcijų perspektyvos susilieja į vieną pasakojimą: kolekcionavimas Baltijos šalyse yra įvairus ir vis labiau orientuotas į išorę. Jis atspindi asmenines aistras, institucines vizijas ir regiono istorijas, kartu jungdamas su platesne tarptautine meno scena. Užsienio lankytojai Vilniuje neabejotinai gali atrasti naujų idėjų, galės susipažinti su vietiniais kolekcininkais, patirti Baltijos meno scenos kūrybiškumą, energiją ir įvairovę.
Projektų zona, kurioje pristatomos įdomiausios privačios ir institucinės šiuolaikinio meno kolekcijos iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, įrengta 4-ojoje „Litexpo“ salėje.
Galerijų programa
Šiais metais į mugę komisija, kurioje dirbo galerininkai Arvydas Žalpys, Ilzė Zeivatė ir „ArtVilnius“ meno vadovė S. Baluckaitė-Arlauskienė, atrinko 60 galerijų. Tarp jų – lankytojams gerai pažįstamos užsienio galerijos „Temnikova & Kasela Gallery“ ir „Kogo Gallery“ (Estija), „Māksla XO“ bei „Gallery Bastejs“ (Latvija), „Wildpalms“ (Vokietija), „Nivet Carzon“ (Prancūzija) ir „TSEKH“ (Ukraina / Lietuva) bei lankytojų mėgstamos Lietuvos galerijos „Meno parkas“, „KADS Baroti“, „Meno niša“, „The Rooster Gallery“, „Drifts“ ir daugybė kitų.
Mugėje dalyvauja ne kartą apdovanojimų gavusios Vilniaus dailės akademijos galerijos. Šiais metais jų – septynios. Savo menininkus pristato ir šešios Lietuvos dailininkų sąjungos galerijos.
Programą „Focus Baltic“ šiemet kuruoja parodų kuratorė, dramaturgė, Estijos šiuolaikinio meno centro vadovė ir kuratorė Maria Arusoo, tarptautinių parodų kuratorė iš Latvijos ir vyriausioji Almatos meno muziejuje Kazachstane kuratorė Inga Lāce ir ilgametė „ArtVilnius“ meno vadovė bei kuratorė S. Baliuckaitė-Arlauskienė. Jos atrinko kūrinius skulptūrų instaliacijų, performansų parodai „Takas“. Šioje parodoje eksponuojama 14 tarptautinių menininkų – Annos Egle, Ave Vellesalu, Bobo Bicknellio-Knighto, Elenos Kanarskaitės, Evelinos Dapkutės, Gabijos Pernavaitės, Ilyos Gichano, Maaritos Murkos, Maarjos Mäemets, Paulinos Pukytės, Paulinos Vasiliauskaitės, Rimanto Milkinto, Roko Janušonio ir Zhannos Kadyrovos kūryba.
„ArtVilnius“ – ne tik menas, kūryba, galerijos, muziejai ir kolekcijos. Tarptautinės šiuolaikinio meno mugės organizatoriai kasmet lankytojams ir mugės svečiams parengia plačią paskaitų, diskusijų, ekskursijų su menotyrininkais, edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių programą.
„ArtVilnius Talks“ pokalbių programoje, kurią kuruoja dr. Paco Barraganas (Ispanija) ir dr. Simona Skaisgirė, dalyvaus Lisa Long (Vokietija), Martinas Kruusas (Estija), Alainas Servaisas (Belgija), Vita Liberte (Latvija), Daiva Lialytė, Žaneta Fomova ir kt.
Geriausiųjų apdovanojimai ir pilietinė akcija
Kaip ir kasmet, „ArtVilnius’25“ bus renkami geriausi mugės dalyviai. Apdovanoti jie bus per mugės atidarymą, kuris vyks šiandien, spalio 3 dieną, penktadienį, 18 valandą, „ArtVilnius Talks“ studijoje. Čia „Cr?me de la Cr?me“ premija bus įteikta geriausiam „ArtVilnius’25“ menininkui. Mugės mecenatas – advokatų kontora COBALT savo įsteigtą premiją įteiks geriausiam jaunajam „ArtVilnius’25“ menininkui. Geriausiai „ArtVilnius’25“ skulptūrai / instaliacijai bus įteikta „NESCAFÉ Dolce Gusto“ premija. Apdovanojimus atsiims ir 7 geriausios „ArtVilnius’25“ galerijos. Vienai iš jų už geriausią ekspoziciją pirmą kartą bus įteikta piniginė premija, kurią įsteigė tarptautinė mokesčių, audito, apskaitos, teisės ir verslo konsultacijų įmonė „Rödl & Partner“.
Sekmadienio vakarą „Volfas Engelman“ premijomis bus apdovanoti žiūrovų išrinkti laureatai – „ArtVilnius’25“ žiūrovų rinktinė galerija“ ir „ArtVilnius’24“ žiūrovų rinktinis menininkas“.
Sekmadienį, spalio 5 d 14 val., „ArtVilnius’25” jungiasi prie Lietuvos kultūros bendruomenės ir kviečia dalyvauti pilietinėje akcijoje „Sustingusi kultūra”. Meno mugės rengėjai kartu su menininkais, galerijomis, lankytojais, mugės svečiais sako NE kultūros menkinimui ir ragina trisdešimt sekundžių sutingti – stabtelėti ten, kur tuo metu bus – prie paveikslo, galerijos stende, diskusijoje, kelyje į kitą salę ar laikydami kavos puodelį rankose. Ženklą „Sustingusiai kultūrai” duos menininkė, meno kuratorė Laima Kreivytė.
„Sustingusi kultūra – tai tylus, tačiau labai aiškus protesto ženklas prieš tuos, kurie iš mūsų norėtų atimti ne tik kultūrą, bet ir vertybes. Kultūra esame mes. Kultūra yra mūsų bendruomenė. Esame stiprūs, kol esame kartu”, – sako mugės meno vadovė Sonata Baliuckaitė-Arlauskienė.
„ArtVilnius’25“ vyks spalio 3–5 dienomis. Mugę organizuoja Lietuvos meno galerijų asociacija, renginio vadovė – D. Stomienė, meno vadovė – S. Baliuckaitė-Arlauskienė. Mugę finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginio globėja – Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatė – advokatų kontora COBALT, generalinis partneris – „EIKA Group“, didysis rėmėjas – „Inchcape / Mazda“, pagrindinis partneris – LITEXPO.
mugėMenasArtVilnius
