Turine – plati Lietuvos šiuolaikinio meno panorama

Vienoje reikšmingiausių šiuolaikinio meno mugių Italijoje – „Artissima“ – Lietuvos menininkų darbus pristatė galerijos „AV 17“ ir „Meno parkas“. Kitoje Turine organizuojamame meno mugėje „The Others“ dalyvavo „Contour Art Gallery“ ir galerija GODO. Savo kūrybą Turine pristatė vieni ryškiausių Lietuvos šiuolaikinių menininkų Gintaras Didžiapetris, Andrius Arutiunian, Emilija Škarnulytė, Anastasija Sosunova ir kt.
„Meno mugė „Artissima“ – puiki proga pristatyti mūsų kūrėjus tarptautinei publikai. Džiaugiamės, kad šiemet galėjome parodyti ne tik Lietuvos galerijas, bet ir pasidalinti mūsų menininkų darbais įvairiose Turino erdvėse. Tai svarbus žingsnis į priekį stiprinant mūsų kultūrinį dialogą su Italija ir suteikiant menininkams galimybes kurti bei bendradarbiauti įvairiuose tarptautiniuose kontekstuose”, – sakė Lietuvos kultūros atašė Italijoje Laura Gabrielaitytė-Kazulėnienė.
Meno mugės „Artissima“ dalyviams buvo skirta speciali Vilniaus miesto premija, kurią kartu įsteigė Viliaus miesto savivaldybė, Užupio meno inkubatorius ir Trakų Vokės dvaro sodyba bendradarbiaujant su Šiuolaikiniu meno centru. Ši dovana suteikia galimybę dviem mugės menininkams atvykti į kūrybines rezidencijas Vilniuje – Užupio meno inkubatoriuje bei Trakų Vokės dvaro sodyboje.
„Vilniaus rezidencijos premijos įsteigimas yra precedento neturinti iniciatyva Italijos ir Lietuvos kultūriniame bendradarbiavime. Ši partnerystė subūrė Vilniaus miestą, Lietuvos ambasadą Italijoje, Lietuvos kultūros institutą ir „Artissima“, sukurdama drąsią bei novatorišką kultūrinę platformą, kuri jungia abiejų šalių meno scenas. Partnerystę planuojame tęsti ir 2026 metais“, – sakė „Artisima“ vadovas Luigi Fassi.
„Lietuvos dalyvavimas meno mugėje „Artissima“ – tai dar vienas reikšmingas etapas mūsų kultūrinėje kelionėje Italijoje. Tikiu, kad užmegztas ryšys tarp Vilniaus ir Turino miestų bei Vilniaus miesto prizas „Artissima“ mugėje taps abipusiai naudingos partnerystės pradžia. Tai aiškiai atspindi mūsų siekį puoselėti ilgalaikį ir tvarų kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Italijos bei atverti naujas galimybes Lietuvos menininkams tarptautinėse meno platformose,“ – pabrėžė Lietuvos ambasadorė Italijos Respublikoje Dalia Kreivienė. Paraleliai su „Artissima“ vykusiame jau 28-ąjį kartą rengiamameTurino šviesų festivalyje „Luci d’artista – Torino“ pristatyta Lietuvos menininko Gintaro Didžiapetrio šviesos instaliacija. Menininko darbas liks Turino miesto kolekcijoje.
Turino „Museo nazionale delle Montagna“ taip pat vyko Emilijos Škarnulytės paroda, kurioje ji pristatė rezidencijos Italijoje metu sukurtus darbus. Garsiniu performansu su meno erdvės „Associazione Barriera“ lankytojais dalijosi Andrius Arutiunian, ten pat vyko ir grupinė paroda, kurioje buvo pristatyti A. Arutiunian ir Anastasijos Sosunovos darbai. A. Sosunovos videokūrinys buvo demonstruojamas ir „Gallerie d’Italia“. Pristatyta ir tarptautinės sėkmės sulaukusi virtualios realybės patirtis „Angelų takais“ ir „Pasaulio sutvėrimas“, kurį Turino Nacionaliniame kino muziejuje galima išbandyti iki gruodžio 1 dienos.