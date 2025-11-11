Nauja paroda galerijoje „Kunstkamera“: „Civitas Vilnensis IV“

Parodų ciklas „Civitas Vilnensis” – tai tęstinis parodų ciklas, pradėtas 2012 m. (antroji paroda įvyko 2016, trečioji – 2022), kuriame pasakojama apie Vilnių ne per ikoninę jo architektūrą, bet per žmones, vilniečius. Bandome atsakyti į klausimą: kas yra Vilniaus piliečiai, ar yra „vilnietiškas genas”, ar vilnietį galima atskirti nuo kitų miestų gyventojų? Kas yra vilnietiškumas ir ar yra „vilnietiškas gyvenimo būdas”?
Ankstesnėse parodose į šiuos klausimus žvelgėme įvairias aspektais, tarkim, 2022 m. parodoje pristatėme tarpukario Vilniaus lenkų, Stepono Batoro universiteto profesorių ir alumnų, tapytojų ir grafikų kurtus miestiečių portretus.
Su šia, ketvirtaja ciklo paroda, keliamės į XX a. paskutinius tris ir XXI a. pirmuosius du dešimtmečius. Ir žiūrime fotografijas: Vilniaus piliečių, žinomų ir bevardžių, vyrų ir moterų, senų ir jaunų, gražių ir dar gražesnių, veidus ir siluetus, apsirengimą ir eiseną, nuotaiką ir bendravimą. Atpažįstame savo kaimynus, žmones, kuriais žavimės, praeivius, kurių šiaip nepastebime. Ir, svarbiausia, patys save – kaip veidrodyje.
Beveik visos fotografijos jungia du žanrus: portetą ir miesto (urbanistinį) peizažą. Arba portretą ir interjerą, kadangi parodoje rasite ir menininkų savo dirbtuvėse portretus (Kęstučio Stoškaus ciklas) ar pasakojimą apie Vilniaus dailės akademijos (tuomet – Instituto) studentų gyvenimą ~1978-uosius metus (Romualdo Požerskio ciklas). Algimantas Kunčius stebi vieną dinamiškiausių Vilniaus sankryžų, ir stebi būtent tais metais, kai gyvenimas vertėsi aukštyn kojomis, kai išsilukštenome iš prispaustos į laisvą visuomenę, 1990-aisiais.
Romualdas Rakauskas fotografuoja žinomus meno ir kultūros lauko žmones Vilniaus fone. Jo nuotraukos – dukart portretai: tiek žmogaus, tiek miesto. Panašiai ir Aleksandra Jacovskytė, tik jeigu Romualdui žmonės pozuoja, tai Aleksandra stengiasi „pagauti” momentą žmogui nejaučiant, kad jį fotografuoja. Aleksandros dovana žmogui yra ta, kad jos objektyvas fiksuojamą žmogą sutaurina, parodo jo gražiausią pusę.
O Ramūną Danisevičių galima pavadinti miesto poetu. Jo nuotraukose neatpažinsime žmonių, jie išlieka bevardžiai miestiečiai, tačiau jie visuomet būna tobulai įsikomponavę į miesto vaizdą, tiesiog simbiotiškai su juo susilieję.
Parodą papildo LRT archyviniai kronikų kadrai, fiksuojantys Vilniaus miesto kasdienybę ir vilniečius joje. Už juos esame dėkingi LRT – Lietuvos Nacionaliniam radijui ir televizijai.
Parodos autoriai:
Ramūnas Danisevičius
Aleksandra Jacovskytė
Algimantas Kunčius
Romualdas Požerskis
Romualdas Rakauskas
Kęstutis Stoškus
Parodos kuratorė – menotyrininkė Simona Skaisgirė
ParodaRamūnas Danisevičiusgalerija „Kunstkamera“
