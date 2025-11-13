KultūraDailė

„Fotografijos savaitgalis“ – renginys, suburiantis fotografijos meną, kolekcionavimo kultūrą ir unikalias dovanų idėjas

2025 m. lapkričio 13 d. 17:43
2025 m. lapkričio 15–16 d. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje vyks penktą kartą organizuojamas „Fotografijos savaitgalis“ – dviejų dienų renginys, suburiantis fotografijos kūrėjus, kolekcininkus, kultūros profesionalus ir šiuolaikiškų dovanų ieškančius lankytojus. Programoje suplanuoti menininkų pristatymai, paskaitos, diskusijos ir fotografijų atspaudų mugė, kurioje bus galima įsigyti tiek pripažintų autorių, tiek jaunųjų kūrėjų darbus. Atspaudai gali tapti tiek namų interjero akcentais, tiek prasmingomis Kalėdinėmis dovanomis, tiek vertingais kolekcijų papildymais.
Šiemet renginyje dalyvaus ir Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros studentai bei dėstytojai, kurie kartu su komisijos atrinktais autoriais pristatys savo fotografijos projektus. Lietuvos fotografijos meno draugijos vadovas Artūras Morozovas pabrėžia: „Norime, kad fotografijos atspaudas būtų matomas ne tik kaip žinomų autorių kūrinys, bet ir kaip galimybė atrasti rytojaus menininkus.“
Vienas šių metų akcentų – prasmingų Kalėdinių dovanų paieškos. Renginyje įsigytus analoginius ir skaitmeninius atspaudus lankytojai galės iš karto patikėti rėminimo profesionalams: trijų rėminimo įmonių atstovai vietoje priims užsakymus ir pasirūpins darbų įrėminimu.
Iš viso „Fotografijos savaitgalio“ mugėje bus pristatyta 68 fotografų, menininkų – tiek žinomų, tiek karjerą pradedančių autorių – kūriniai. Vienas iš  renginio organizatorių, fotografas Jonas Staselis akcentuoja: „Fotografijų atspaudai šiandien ne tik kolekcionuojami, bet įgyja ir investicinę vertę, taip pat veikia kaip kultūrinės aplinkos ir tapatybės ženklas.“
Renginys kuria platformą kūrėjams, kolekcininkams, meno ekspertams, leidėjams ir rinkikams susitikti vienoje vietoje. Fotografas Tadas Kazakevičius teigia: „Svarbu, kad fotografija gyventų ne tik ekspozicijose, bet ir meno mylėtojų namuose. Taip ji prisideda prie kultūrinės atminties ir vizualinės tapatybės stiprinimo.“
Renginio metu laukia ne tik atspaudų mugė, bet ir pokalbiai su autoriais, naujų leidinių pristatymai, filmų peržiūros ir neformalus susitikimų ritmas, kuris, kaip teigia renginio komanda, „primena, kad fotografija – tai ne tik vaizdas, bet ir žmonių istorijos, kurios susitinka tame pačiame kadre“. Taip pat vyks ir nemokama edukacinė programa, kurioje autoriai atskleis savo kūrybos užkulisius, diskutuos apie fotografijos atspaudų kolekcionavimą, kūrybines praktikas bei fotografijos tendencijas. Lankytojai turės progą užduoti klausimus, susipažinti su naujausiais fotografijos leidiniais ir giliau pažinti menininkų viziją bei kūrybos procesą.
Renginio informacija:
Data: 2025 m. lapkričio 15–16 d.
Laikas: šeštadienį 11:00–19:00, sekmadienį 11:00–17:00
Vieta: Nacionalinė dailės galerija, Konstitucijos pr. 22, Vilnius
Įėjimas: nemokamas
