Vilniuje atidaryta S. Parulskio paroda „Susmulkinta amžinybė“

„BMW kultūrinė įsitraukimo tradicija driekiasi nuo automobilių dizaino iki šiuolaikinio meno. Lietuvoje kartu su AP galerija pradedame tęstinį renginių ciklą, kviesiantį pažinti naujas estetikos ir technologijų sąveikas. Mums svarbu kurti erdves, kuriose gimsta dialogas ir ryšys su bendruomene“, – sako Živilė Baltulionytė-Leonavičienė, „Inchcape Lietuva“ marketingo vadovė.
Pasak jos, partnerystė su AP galerija – ilgalaikė: BMW siekia palaikyti kultūrą ne tik per finansinę paramą, bet ir per galimybę menui atsirasti ten, kur jo paprastai nesitikima.
„Mūsų tikslas – pasiūlyti klientams patirtį, kuri įkvepia. BMW salonas tampa vieta, kur galima susitikti su menu, net jei žmogus atvyko tik į servisą ar apžiūrėti automobilį. Tai natūralus būdas pasiekti auditoriją, kuriai menas ir estetika yra svarbi gyvenimo dalis“, – teigia Ž. Baltulionytė-Leonavičienė.
Partnerystė su AP galerija apima kelias kryptis: paramą meno leidybai, tokiems projektams kaip Sigito Parulskio fotoalbumas „Susmulkinta amžinybė“, parodų organizavimą BMW salonuose visoje Lietuvoje.
„Tai tęstinė iniciatyva, apimanti įvairius žanrus – fotografiją, tapybą, keramiką. Mums svarbiausia sudaryti sąlygas menininkams pasiekti platesnę auditoriją ir kurti kokybišką, vertingą aplinką mūsų klientams“, – pabrėžia Ž. Baltulionytė-Leonavičienė.
S. Parulskio fotografijų serija „Susmulkinta amžinybė“ – tai vizualinis pasakojimas apie laiko trapumą ir akimirkos grožį. Parodoje eksponuojamos fotografijos jungia poezijos, filosofijos ir dokumentinio vaizdo elementus. Kaip teigia projekto kuratorė, AP galerijos vadovė ir fotografijų albumo sudarytoja Vilma Jankienė, parodos vieta pasirinkta natūraliai – BMW jau buvo albumo rėmėjai, o bendradarbiavimas su menininku organiškai išsiplėtė į parodą.
„BMW – prekės ženklas, nuosekliai rodantis dėmesį kultūrai ir palaikantis menines iniciatyvas, o mūsų galerijos auditorija natūraliai sutampa su BMW klientais. Toks bendradarbiavimas kuria pridėtinę vertę – leidžia meno patirtį atrasti netikėtose vietose. Automobilis kalba apie fizinį judėjimą, o menas – apie vidinį, ir abu šie pasauliai veikia žmogų panašiai: vienas per dizaino preciziką ir kūrybiškumą, kitas per refleksiją ir sustojimo momentą. Tai organiškas, prasmingas derinys“, – sako V. Jankienė.
Anot V. Jankienės, BMW salonas menui tampa patrauklia erdve ne tik dėl savo estetikos, bet ir dėl emocinio poveikio – tai atvira, šviesi erdvė, kurioje menas tampa atradimu.
„Automobiliai patys yra dizaino ir kultūros dalis, todėl čia eksponuojami kūriniai susilieja su aplinka. Kai menas keliasi į netikėtas erdves, jis pradeda naują dialogą su žiūrovu. Žmonės, užsukę į saloną, dažnai sulėtina tempą, leidžia sau stabtelėti, o tai svarbu tiek meno, tiek kasdienio gyvenimo kontekste“, – pažymi parodos kuratorė.
Fotografijų autoriaus teigimu, svarbiausia yra ne vieta, kurioje pristatomas menas, o žmogus, kuris jį stebi. Pasak autoriaus, meno ir automobilio dizaino pasauliai geba susikalbėti, nes juos jungia estetika, forma ir pojūtis. Automobilis – ne tik galia ar komfortas, bet ir stiliaus išraiška, turinti savitą meninį kodą.
„Kas yra automobilis: galia, funkcija, tam tikras statusas visuomenėje, komfortas ir, be abejo, estetika. Meninis apipavidalinimas, stilius dažnai mūsų pasirinkimą lemia svariau, nei visi kiti anksčiau išvardinti aspektai. O menas su menu visuomet randa kokią nors kalbą, net jeigu tai nuožmus kontrastas“, – pasakoja S. Parulskis.
S. Parulskis pabrėžia – svarbiausia, kad žiūrovas į fotografijas pažvelgtų be išankstinių nuostatų. Jo teigimu, šiuolaikinį žmogų dažnai riboja iš anksto suformuotos nuomonės, todėl tikrasis meno patyrimas prasideda tuomet, kai leidžiama sau pamatyti vaizdą be išankstinių vertinimų.
