MO muziejuje atidaroma nauja mažoji paroda „Pievos ir akys. Rose Lowder ir Kazimiera Zimblytė“

„Pievos ir akys“ supažindins su skirtingose Geležinės uždangos pusėse kūrusiomis abstraktaus meno kūrėjomis, kurių kūryboje svarbią vietą užima gamtos, nuo urbanistinio šurmulio nutolusių vietovių motyvai. Įprastai vyrų dominuojamose medijose – tapyboje ir kine – kūrusių menininkių darbai pasiūlys universalų ekologinį žvilgsnį, nepaisantį geografinių atstumų.
Naujojoje MO muziejaus parodoje siekiama lygiavertiškai pristatyti iki šiol pakankamai dėmesio nesulaukusių menininkių, gyvenusių ir kūrusių skirtinguose kontekstuose, kūrybinį palikimą bei sekti šių meno praktikų dialogo metu gimstančias universalias žmogaus ir gamtos, laiko ir materijos temas.
Šios užduoties ėmėsi Sapiegų rūmų tyrimų vadovė ir kuratorė Ineta Brašiškė, kuri specializuojasi modernaus ir šiuolaikinio meno bei meninink(i)ų filmų srityje, drauge su menotyrininke, MO muziejaus pagrindine kuratore Migle Survilaite.
„Parodoje pristatomuose kūriniuose neaptiksime pasakojimo ar lengvai atpažįstamų daiktų vaizdavimo. Visgi abstrakcija čia nėra vien estetinis pasirinkimas, tai kritiška laikysena ir mąstymo būdas. Menininkės šitaip tyrė optinius reiškinius ir išbandė medijų ribas, kūrė savo gyvenamosios aplinkos atspindžius“, – teigia kuratorės.
Parodos atidarymą MO muziejuje lapkričio 27 d., ketvirtadienį, 18.30 val. pažymės pokalbis apie Kazimieros Zimblytės ir Rose Lowder kūrybą ir jų susitikimo šioje parodoje kontekstus. Apie tai, kaip tapyba gali tapti kinematografiška, o filmas – tapybišku, ir kaip šių menininkių kūryba padeda naujai pažvelgti į santykį su gamta, materija bei medija, kalbėsis I. Brašiškė, M. Survilaitė, rašytojas, kinotyrininkas dr. Narius Kairys bei menininkė Morta Jonynaitė. Pokalbį moderuos kultūros žurnalistė, meno kritikė Jogintė Bučinskaitė.
„Pievos ir akys. Rose Lowder ir Kazimiera Zimblytė“ MO muziejuje – nuo lapkričio 27 d. 18 val. Paroda veiks iki 2026 m. gegužės 3 d.
