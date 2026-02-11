KultūraDailė

Mirė dailininkė, monumentalistė J. A. Dobkevičienė

2026 m. vasario 11 d. 13:42
Sekmadienį po sunkios ligos mirė dailininkė, monumentalistė ir pedagogė Justina Agota Dobkevičienė.
Žinia apie menininkės netektį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos dalininkų sąjungos Kauno skyrius.
J. A. Dobkevičienė 1966 m. baigė M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą. 1966 m. įstojo į LTSR valstybinio dailės instituto Tapybos fakulteto freskos ir mozaikos skyrių, o 1972 m. baigė šį institutą ir įgijo dailininkės tapytojos monumentalistės specialybę. 
J. A. Dobkevičienės kūryba pristatyta daugelyje grupinių parodų. Menininkė sukūrė reikšmingų monumentaliosios dailės, istorinės tematikos freskų Vilniuje bei Šiauliuose. 
Tarp žymiausių jos darbų – freska „Metraštininkas“, puošianti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Didžiąją skaityklą ir „Mokslas (Visata ir Žemė)“, esanti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje.
