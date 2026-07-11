Registruotas Lietuvos rekordas: ant vientisos drobės nutapytas didžiausias daugiasluoksnės aliejinės tapybos paveikslas

Kaip pranešė organizacija „Rekordų akademija“, rekordą fiksavo Sigito Staniūno kūrinys „Eskizas meilės sodui“, jis yra 5,4 metrų ilgio, 3,5 metrų aukščio, 18,9 kv. metrų ploto.
Anot autoriaus, meno istorijoje didelio formato kūriniai dažniausiai yra militaristiniai, o šis – priešingai, tai – simbolinis meilės sodas.
„Menininkas sau kėlė užduotį „nepritapyti“ kažko per daug, nes tai – tik eskizas, įkvepiantis matyti pasaulį plačiau, gilintis į gyvasties tiesas“, – teigiama pranešime.
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Drobė paveikslui atkeliavo iš Čikagos, ji pritaikyta didelio formato paveikslams, yra specialaus audimo, su specialiais papildomais siūlais, kad išlaikytų tamprumą.
Paveikslas liepos 11–14 dienomis yra eksponuojamas Vilniaus Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39.
Sigitas Staniūnas – vienas garsiausių Lietuvos tapytojų, jo darbai yra eksponuojami Lietuvoje, Kanadoje, JAV, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Brazilijoje, Indonezijoje, Taivane, menininko darbų yra įsigijusi Hilary Clinton, Stingas, Briusas Vilisas, Žakas Širakas, Japonijos princas ir kiti.
Menininkas dažnai tapo tik rankomis, kūryboje sujungdamas klasikinę italų bei olandų tapybos tradiciją, Azijos tapytojų metodus su šiuolaikinėmis technologijomis.
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