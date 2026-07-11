KultūraDailė

Registruotas Lietuvos rekordas: ant vientisos drobės nutapytas didžiausias daugiasluoksnės aliejinės tapybos paveikslas

2026 m. liepos 11 d. 19:13
Šeštadienį Vilniaus Mokytojų namuose registruotas Lietuvos rekordas – didžiausias daugiasluoksnės aliejinės tapybos paveikslas, nutapytas ant vientisos drobės.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip pranešė organizacija „Rekordų akademija“, rekordą fiksavo Sigito Staniūno kūrinys „Eskizas meilės sodui“, jis yra 5,4 metrų ilgio, 3,5 metrų aukščio, 18,9 kv. metrų ploto.
Anot autoriaus, meno istorijoje didelio formato kūriniai dažniausiai yra militaristiniai, o šis – priešingai, tai – simbolinis meilės sodas.
„Menininkas sau kėlė užduotį „nepritapyti“ kažko per daug, nes tai – tik eskizas, įkvepiantis matyti pasaulį plačiau, gilintis į gyvasties tiesas“, – teigiama pranešime.
Susiję straipsniai
„Ars Via“ aukcione – nuo S. Daukanto gramatikos iki Lietuvos modernizmo dailės šedevrų

„Ars Via“ aukcione – nuo S. Daukanto gramatikos iki Lietuvos modernizmo dailės šedevrų

Menininkė M. Kosinskaitė: „Stengiuosi kurti taip, kad savo paveikslą norėčiau pasikabinti ant sienos“

Menininkė M. Kosinskaitė: „Stengiuosi kurti taip, kad savo paveikslą norėčiau pasikabinti ant sienos“

Aklas pasimatymas su paveikslu: M. Furmanos kūryba pristatoma prestižinėje „NordArt“ parodoje

Aklas pasimatymas su paveikslu: M. Furmanos kūryba pristatoma prestižinėje „NordArt“ parodoje

Drobė paveikslui atkeliavo iš Čikagos, ji pritaikyta didelio formato paveikslams, yra specialaus audimo, su specialiais papildomais siūlais, kad išlaikytų tamprumą.
Paveikslas liepos 11–14 dienomis yra eksponuojamas Vilniaus Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39.
Sigitas Staniūnas – vienas garsiausių Lietuvos tapytojų, jo darbai yra eksponuojami Lietuvoje, Kanadoje, JAV, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Brazilijoje, Indonezijoje, Taivane, menininko darbų yra įsigijusi Hilary Clinton, Stingas, Briusas Vilisas, Žakas Širakas, Japonijos princas ir kiti.
Menininkas dažnai tapo tik rankomis, kūryboje sujungdamas klasikinę italų bei olandų tapybos tradiciją, Azijos tapytojų metodus su šiuolaikinėmis technologijomis.
paveikslaiDrobėrekordas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.