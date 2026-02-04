Vasario 16-oji Kaune: jubiliejinė apdovanojimų ceremonija „Aš – dalis tavęs“ ir renginiai mieste

Padėka už nuopelnus Lietuvai
„Vasario 16-oji – nepaprastai svarbi mūsų istorijos data ir kasdienis priminimas, kad laisvė nėra savaime suprantama. Ji kuriama žmonių darbu, atsakomybe ir meile savo šaliai. Kauniečiai visada buvo ir yra tie, kurie saugo valstybingumo idėją, realiais darbais prisideda prie miesto ir visos Lietuvos augimo. Turime kuo didžiuotis – ir praeitimi, ir tuo, ką kuriame šiandien. Pasidžiaukime tuo, dalyvaudami renginiuose“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Vasario 15-ąją tradicinėje apdovanojimų ceremonijoje „Aš – dalis tavęs“ Kaunas dešimtą kartą pagerbs žmones ir organizacijas už jų pilietiškumą, iniciatyvas, atsidavimą bei indėlį į valstybės stiprinimą. Simboliniai apdovanojimai bus įteikti penkiose kategorijose: „Stipri šalis“, „Klestinti šalis“, „Unikali šalis“, „Šviesi šalis“ ir „Laisva šalis“.
Jubiliejinį apdovanojimų vakarą vainikuos įspūdingas koncertas su žinomais šalies atlikėjais: Linu Adomaičiu, „Žemaitukais“, Merūnu Vitulskiu, Vidu Bareikiu, Martynu Kavaliausku, Marija Ariutunova, Andriu Apšega ir kitais.
Nemokamus bilietus į renginį „Aš – dalis tavęs“ bus galima įsigyti nuo vasario 5 d. 13 val. internetu per kakava.lt sveitainę. Vienam asmeniui suteikiama iki 4 nemokamų kvietimų – juos galima gauti susikūrus paskyrą arba prisijungus prie jau turimos. Renginys vyks „Žalgirio“ arenoje (Karaliaus Mindaugo pr. 50).
Šventė visame mieste
108-osioms valstybės atkūrimo metinėms skirti renginiai Kaune prasidės vasario 10 d. ir tęsis iki mėnesio pabaigos. Visos veiklos – nemokamos.
Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos padaliniuose vyks koncertai, protų mūšiai, kūrybinės dirbtuvės ir parodos. Šventinės dienos išvakarėse Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir Lietuvos karininkų ramovėje skambės orkestrų ir ansamblių koncertai.
Vasario 16-ąją Kaunas taps iškilmingų minėjimų ir šventinių eitynių miestu: po šv. Mišių Kristaus Prisikėlimo bazilikoje ir Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyks studentų, moksleivių, karių ir visuomeninių organizacijų eisenos.
Vidurdienį Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje – lauks iškilmingas minėjimas ir Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimas. Vieninteliame Kaune iš visų šalies miestų vykstanti ceremonija skaičiuoja jau 35 metus.
Iškilmingu vėliavos pakėlimu, valstybinių švenčių metu, pagerbiami visi, kadais kovoję už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Iš karto po ceremonijos – šventinis koncertas su projekto „Balsai“ narais: Tomu Pavilioniu, Andrium Apšega ir Gabriele Lileikaite bei Igle Bernotaityte ir Tadu Juodsnukiu.
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną nemokamai bus galima aplankyti svarbiausius Kauno muziejus, įskaitant Vytauto Didžiojo karo muziejų, Kauno IX fortą, Istorinę Prezidentūrą, Kauno pilį ir kitus, kur vyks ir specialios ekskursijos bei edukacijos.
Tai – puiki proga pažinti Lietuvos istoriją, miesto bei valstybės raidą.
Unikalus akcentas – kariljono ir trimito duetas Šių metų programoje – ir išskirtinis muzikinis įvykis: Kaune pirmą kartą nuskambės kariljono ir trimito duetas „Kovų varpai“.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje kūrinius atliks Austėja Staniunaitytė-Proietta ir Vytautas Bložė. Tai unikalus derinys, sujungiantis monumentalius kariljono varpų sąskambius ir iškilmingą trimito balsą – simbolišką muzikinį dialogą apie kovą, laisvę ir istorinę atmintį.
1937 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšte gen. Vlado Nagevičiaus ir kompozitoriaus Juozo Tallet-Kelpšos iniciatyva įkurtas 35 varpų kariljonas. Jo varpai išlieti Belgijoje „Michiels jr. Tornau“ liejykloje (Turnė).
Varpams suteikti žuvusių Lietuvos vaduotojų-gynėjų, laisvės kovų vardai. Kariljonas buvo skirtas iškilmingiems valstybės minėjimams, kariuomenės ceremonijoms, atminties dienoms. Tradicija išlaikyta iki šių dienų. Kasmet valstybinių švenčių metu kauniečiai ir miesto svečiai gali pasiklausyti specialių kariljono koncertų.
Išsami renginių programa: kaunas.lt.
