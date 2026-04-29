KultūraIstorija

Vilniuje – tarptautinės dirbtuvės apie šiuolaikinius žydų paveldo ir Holokausto istorijos pristatymo būdus

2026 m. balandžio 29 d. 18:13
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus inf.
Balandžio 28 d. Samuelio Bako muziejuje įvyko tarptautinės dirbtuvės „Kaip kalbame apie žydų paveldą šiandien?“, subūrusios Lietuvos kultūros ir atminties institucijų specialistus bei užsienio ekspertus. Seminarą organizavo Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus bendradarbiaudamas su Didžiosios Britanijos ambasada Vilniuje.
Daugiau nuotraukų (18)
Vienos dienos dirbtuvėse daug dėmesio skirta klausimui, kaip šiandien aktualiai, jautriai ir įtraukiančiai kalbėti apie žydų paveldą ir Holokausto istoriją. Kartu su tarptautiniais ekspertais dalyviai analizavo šiuolaikiniams muziejams kylančius iššūkius ir ieškojo naujų metodų bei požiūrių, leidžiančių prasmingai perteikti daugiasluoksnes ir sudėtingas temas skirtingoms auditorijoms.
Diskusijose nagrinėti auditorijų įtraukimo būdai, pasakojimo strategijos, edukacijų vaidmuo, darbo su archyvais iššūkiai bei muziejų darbas neapibrėžtumo laikais. Taip pat aptartos inovatyvios praktikos, padedančios kurti paveikias muziejines patirtis ir stiprinti ryšį su auditorija.
„Svarbu ne tik tai, kaip kalbamės tarpusavyje, bet ypač tai, kokias žinias ir vertybes perduodame visuomenei. Turime tai daryti atsakingai, remdamiesi kuo gilesniu žinojimu ir supratimu. Tikiu, kad šios dirbtuvės gali mus praturtinti, sustiprinti per patirčių mainus ir paskatinti toliau mokytis vieniems iš kitų. Tikiuosi, kad ir ateityje tęsime šį keitimąsi patirtimi, drauge kurdami įvairesnę, atviresnę ir atsakingesnę visuomenę“, – prieš dirbtuvių pradžią sakė Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius Sergejus Kanovičius.
Savo patirtimi su seminaro dalyviais dalijosi tarptautiniu mastu pripažinti ekspertai: dr. Jamesas Bulginas ir Clare Lawlor iš Londono Imperatoriškojo karo muziejaus, prisidėję prie naujųjų Holokausto galerijų kūrimo, dr. Christine Schmidt iš Vienos Holokausto bibliotekos bei dr. Christine Beresniova, pristačiusi naujausias JAV Holokausto ir žydų muziejų tendencijas.
Dirbtuvės subūrė apie 50 dalyvių iš visos Lietuvos – nuo didžiųjų miestų iki mažesnių regionų. Dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusijas, klausimų-atsakymų sesijas bei temines darbo grupes, kuriose turėjo galimybę aptarti savo profesinėje veikloje kylančius iššūkius ir pasidalinti patirtimi.
Vilniaus Gaono žydų muziejusdirbtuvėsSergejus Kanovičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.